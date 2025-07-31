سیدعبدالملک الحوثی: حملات پهپادی و موشکی به اسرائیل ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سیدعبدالملک الحوثی دبیرکل جنبش انصارالله یمن، اعلام کرد که عملیات حمایت از مردم غزه همچنان ادامه دارد و افزود: اعلام مرحله چهارم، گامی ضروری در پاسخ به وضعیت بحرانی و اسفبار نوار غزه است.

الحوثی در سخنرانی هفتگی خود گفت: اگر مجاهدان در فلسطین و لبنان نبودند، مصر، اردن و سوریه تاکنون تحت سلطه اسرائیل قرار گرفته بودند و این رژیم به سمت تکمیل پروژه خود در عراق نیز پیش می‌رفت.

او افزود: حرکت جهادی صادق و ثابت در فلسطین و لبنان، امید امت اسلامی است.

دبیرکل جنبش انصارالله همچنین اظهار داشت: رفتار اسرائیل و آمریکا پس از خروج از مذاکرات صلح، ماهیت واقعی آن‌ها را فاش کرد، چرا که خواسته‌هایشان به معنای تسلیم کامل حماس و تحویل سلاح مقاومت بود.

وی تأکید کرد: مسؤول شکست مذاکرات، آن کسانی هستند که همچنان بر ادامه جنایت‌های قرن، شکنجه مردم فلسطین و گرسنگی‌دادن آن‌ها پافشاری می‌کنند.

عملیات‌ حمایتی از غزه ادامه دارد

الحوثی با اشاره به ادامه حمایت‌های عملی از مقاومت فلسطین گفت: ما در هفته جاری عملیات‌هایی با ۱۰ موشک و پهپاد انجام دادیم که از جمله این عملیات‌ها، هدف قرار دادن فرودگاه بن‌گوریون است.

مرحله چهارم؛ هدف‌گیری کشتی‌های همکار با اسرائیل

او افزود: این هفته، مرحله چهارم عملیات اعلام شد که بر اساس آن، هر کشتی‌ای که با رژیم صهیونیستی همکاری کند و برایش کالا منتقل کند، در صورت توان نیروهای مسلح، مورد هدف قرار خواهد گرفت. اعلام این مرحله، واکنشی ضروری به وضعیت وخیم غزه است.

دبیرکل جنبش انصارالله یمن در پایان سخنانش گفت: مقامات صهیونیستی به شکست خود اعتراف کرده‌اند؛ چرا که مجبور به بستن بندر ایلات شدند و حتی رسانه‌های غربی نیز این شکست را بازتاب داده‌اند.

