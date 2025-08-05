به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم صهیونیستی بامداد امروز سه‌شنبه اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این رژیم موفق شدند یک فروند موشک را که از یمن به سمت اسرائیل شلیک شده بود، رهگیری و منهدم کنند.

بر اساس بیانیه ارتش، این حمله در ادامه موج جدیدی از عملیات‌های اعلام‌شده توسط جنبش انصارالله (حوثی‌ها) علیه اسرائیل صورت گرفته است.

ارتش اسرائیل همچنین افزود که در پی شلیک این موشک، آژیرهای هشدار در چندین منطقه از سرزمین‌های اشغالی فعال شدند.

این دومین حمله موشکی از یمن در کمتر از یک هفته اخیر است؛ جمعه گذشته نیز ارتش رژیم صهیونیستی از رهگیری یک موشک بالستیک دیگر که از یمن شلیک شده بود، خبر داده بود.

تعهد یمنی‌ها به ادامه حمایت از غزه

سیدعبدالملک الحوثی دبیرکل جنبش انصارالله در روز پنج‌شنبه گذشته در سخنرانی هفتگی خود تأکید کرد که حمایت از مردم فلسطین در غزه همچنان ادامه خواهد داشت.

وی اعلام کرد که ورود به مرحله چهارم عملیات، تصمیمی ضروری در واکنش به وضعیت فاجعه‌بار غزه است.

الحوثی گفت که این مرحله جدید شامل هدف‌گیری کشتی‌های متعلق به هر شرکتی خواهد بود که با رژیم صهیونیستی همکاری می‌کند.

او همچنین خاطرنشان کرد: در هفته گذشته ۱۰ عملیات موشکی و پهپادی علیه اسرائیل انجام شده که از جمله آن‌ها هدف قرار دادن فرودگاه بن‌گوریون بوده است.

یمنی‌ها به حملات خود علیه کشتی‌های متعلق به اسرائیل یا آن‌هایی که به سمت این رژیم حرکت می‌کنند، ادامه می‌دهند و تأکید دارند که عملیات‌ها تا زمان توقف کامل جنایت‌ها در غزه ادامه خواهد داشت.

رژیم صهیونیستی از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ با نادیده گرفتن تمامی درخواست‌های بین‌المللی و حتی احکام دیوان بین‌المللی دادگستری، به نسل‌کشی در نوار غزه ادامه می‌دهد؛ جنایاتی که شامل کشتار، قحطی، تخریب گسترده و کوچ اجباری است.

