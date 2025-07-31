حمایت قاطع حماس از تشکیل کشور مستقل فلسطین / مقاومت تا تحقق کامل حقوق فلسطینیان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش مقاومت اسلامی حماس روز پنجشنبه در بیانیهای مطبوعاتی اعلام کرد که با جدیت تمام، هر اقدام مؤثری را که به پیشرفت مبارزات ملت فلسطین در عرصههای مختلف کمک کند، دنبال میکند و در این مسیر، از مواضع مثبت اتخاذ شده در کنفرانس بینالمللی عالیرتبه که با موضوع فلسطین برگزار شد، قدردانی میکند.
این جنبش تأکید کرد که بار دیگر حمایت خود را از تلاشها و مواضع بینالمللی که بر احقاق حقوق ملت فلسطین در سرزمین خود و تشکیل کشور مستقل فلسطین بدون هیچ قید و شرطی تأکید دارند، اعلام میکند؛ زیرا این حق بنیادی و طبیعی ملت ماست و به رسمیت شناختن کشور فلسطین با حق حاکمیت کامل، نتیجه مبارزات مستمر ملت ما و نشاندهنده رعایت قوانین بینالمللی است.
در ادامه بیانیه آمده است که مقاومت و سلاح آن مسئلهای ملی و حقوقی است و تا زمانی که اشغالگران در سرزمین فلسطین حضور داشته باشند، ادامه خواهد یافت. این موضوع در منشورهای بینالمللی نیز مورد تأیید قرار گرفته و هیچکس نمیتواند آن را نادیده بگیرد؛ مگر اینکه زمینه تحقق کامل حقوق ما و تشکیل کشوری مستقل با حق حاکمیت کامل فراهم شود.
حماس در پایان تأکید کرد که پایان جنگ نسلکشی و پاکسازی قومی و در پی آن خاتمه اشغالگری، نخستین گام در هر اقدام جدی بینالمللی است تا به جای پذیرش توافقنامهها یا عادیسازی روابط با مقامات جنایتکار صهیونیستی و رژیم آنان، زمینه منزوی کردن این رژیم و محاکمه مقامات آن به عنوان جنایتکاران جنگی فراهم گردد.
