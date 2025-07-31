به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شرکت آمریکایی «لوکهید مارتن» یک قرارداد به ارزش ۳۳ میلیون دلار با اسرائیل برای ارتقای جنگندههای اف-۳۵ منعقد کرده است. این جنگندهها در اسرائیل با نام «ادیر» شناخته میشود و قرار است در دو مرحله به سیستمهای پیشرفتهتری مجهز شوند.
براساس گزارش رسانههای غربی، در مرحله اول، برنامه پیشرفته TR-۳ روی این جنگندهها نصب خواهد شد و در مرحله دوم نیز فناوریهای بلوک ۴ به آنها افزوده میشود.
طبق گزارش رسانههای آمریکایی، هدف از این بهروزرسانیها بهبود عملکرد پردازندهها، حسگرها، سامانههای جنگ الکترونیکی، رادارها و حافظه جنگندههای اف-۳۵ است. این تغییرات ساختاری در بدنه هواپیما ایجاد نمیکند، اما توان عملیاتی آن را به شکل قابل توجهی افزایش میدهد.
بهروزرسانیهای جدید امکان استفاده از تسلیحات پیشرفتهتری را فراهم میکند که در نسخههای قبلی جنگندههای اف-۳۵ وجود نداشتهاند. تاکنون حدود ۲۰۰ فروند از این جنگندهها با سیستم TR-۳ به کشورهای مختلف تحویل داده شدهاند. اسرائیل نیز در چارچوب این همکاری با شرکت «لوکهید مارتن» قصد دارد نرمافزارها و سختافزارهای جنگندههای «ادیر» خود را ارتقا دهد.
همچنین گزارشها حاکی از آن است که در چارچوب تغییرات جدید، امکان نصب بمبهای هدایتشونده «جدام» بر روی نقاط خارجی این جنگندهها فراهم خواهد شد.
