استقرار نیروهای الحشد الشعبی برای محافظت از زائران اربعین حسینی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان الحشد الشعبی روز پنجشنبه اعلام کرد طرحی امنیتی را برای محافظت از زائران در مسیر بین دو استان شمالی اربیل و کرکوک به اجرا گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، در بیانیه سازمان الحشدالشعبی آمده است، یگان‌هایی از تیپ ۱۶ تحت امر فرماندهی عملیات شمال و شرق دجله وابسته به الحشد الشعبی، به طور گسترده در مسیر ارتباطی بین استان‌های اربیل و کرکوک استقرار یافتند. این اقدام در چارچوب طرح امنیتی برای تأمین امنیت مسیرهای منتهی به استان کربلا در ایام زیارت اربعین صورت گرفته است.

در ادامه این بیانیه آمده است، هدف از استقرار این نیروها، تقویت ایستگاه‌های امنیتی، راه‌اندازی گشت‌های ثابت و سیار برای تضمین امنیت زائران، به‌ویژه آن‌هایی که از شمال کشور و کشورهای همسایه وارد می‌شوند، و تسهیل حرکت آنان در طول ایام زیارت اربعین حسینی است که میلیون‌ها نفر از داخل و خارج عراق در آن شرکت می‌کنند.

