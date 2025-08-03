وزیر کشور عراق از آغاز اجرای طرح تأمین امنیت زیارت اربعین خبر داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «عبدالأمیر شمری» وزیر کشور عراق و رئیس کمیته عالی امنیتی ویژه زیارت‌های میلیونی این کشور، ریاست جلسه‌ای گسترده را بر عهده گرفت که با حضور معاونان، مشاوران و فرماندهان وزارت کشور عراق برگزار شد. همچنین فرماندهان پلیس استان‌های عراق نیز به‌صورت ویدیوکنفرانس در این نشست شرکت داشتند تا آخرین آمادگی‌ها برای تأمین امنیت زیارت اربعین امام حسین(ع) بررسی شود.

الشمری با اعلام این که اجرای طرح‌های سازمان‌دهی و هماهنگی مربوط به این زیارت اربعین، آغاز شده است بر اهمیت یافتن راه‌حل‌های مؤثر برای عبور از چالش‌ها به‌ویژه تصادفات جاده‌ای و آتش‌سوزی‌ها تأکید کرد و در همین راستا، تلاش‌های گسترده پلیس راهنمایی و رانندگی عراق برای مدیریت ترافیک زائران را ستود.

وزیر کشور عراق خاطرنشان کرد که موفقیت واقعی در این مناسبت با کاهش رنج و خطر برای زائران و حفظ جان آنان سنجیده می‌شود. این مسئولیت، یک وظیفه مقدس است که از مرزها آغاز و تا ورود به شهر مقدس کربلا ادامه دارد.

او افزود: وزارت کشور همه ظرفیت‌های خود از جمله نصب دوربین‌های نظارتی و تقویت یگان‌های امنیتی با نیرو، خودرو و تجهیزات لازم را برای خدمت‌رسانی و حفاظت از زائران بسیج کرده است.

وی همچنین به تمامی معاونان، فرماندهان و مسئولان انتظامی عراق دستور داد که به‌ویژه با توجه به افزایش شمار زائرانی که از داخل و خارج کشور وارد عراق می‌شوند، به میدان بیایند و شخصاً بر روند اجرای طرح امنیتی نظارت داشته باشند.

الشمری در پایان تأکید کرد که تلاش اطلاعاتی باید در صف مقدم نیروهای امنیتی و در تمام محورها حضور داشته باشد و به‌اندازه اهمیت این رویداد میلیونی، سازمان‌یافته و دقیق باشد.

او بر توزیع صحیح منابع انسانی و اجرای کامل و دقیق تمام جزئیات طرح امنیتی زیارت اربعین نیز تأکید کرد.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸