به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سید احمد خاتمی در خطبه دوم نماز جمعه این هفته تهران که در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد، درباره اینکه در جنگ ۱۲ روزه، بازنده و برنده این تقابل چه کسانی بودند، اظهار داشت: به ۱۱ دلیل بیان می‌کنم که پیروز این نبرد جمهوری اسلامی ایران و بازنده رژیم صهیونیستی است.

وی با تاکید بر اینکه جنگ هزینه دارد، افزود: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، سرداران بزرگی مانند شهیدان باقری، سلامی، رشید، حاجی زاده و دانشمندان بزرگی مانند تهرانچی، عباسی و حدود یک هزار نفر از مردم کشورمان را از دست دادیم. اما آسیب دشمن را هم باید مدنظر قرار داد.

خطیب موقت نماز جمعه تهران با بیان اینکه دشمن در پی این بوده و هست که ایران اسلامی را از بین ببرد و نابود کند، تصریح کرد: اما ما از بین نرفتیم و مانند سرو ایستاده‌ایم و ماندیم و خواهیم ماند و دشمن را بیچاره خواهیم کرد.

آیت الله خاتمی با بیان اینکه اسرائیل در جهان و فضای بین المللی مورد نفرت قرار گرفته است، تاکید کرد: حتی در آمریکا و اروپا، مردم و حامیان اسرائیل نفرت خود را از این رژیم اعلام کردند. اما در مقابل ایران عزیز شد و اقتدار خود را نشان داد. چرا که پس از جنگ جهانی دوم تاکنون فقط یک کشور موفق شد ۲ بار به آمریکا حمله کند و آن ایران بود که پایگاه عین الاسد و العدید قطر را با موشک مورد هدف قرار دهد.

وی با بیان اینکه ایران با حمله به پایگاه‌های آمریکا، اقتدار خود را به رخ جهانیان کشید، یادآور شد: در جنایات رژیم صهیونیستی برای جهانیان روشن شد که این رژیم غده سرطانی است و جهان این غده را باید هر چه زودتر از بین ببرد. دلیل آن هم اتفاقاتی است که در سوریه رخ داد. برهمین اساس اعلام می‌کنم اسرائیل در پی آن است که این مسائل را بر سایر کشورهای اسلامی هم تحمیل کند.

خطیب موقت نماز جمعه تهران با بیان اینکه رژیم صهیونیستی در جنایات خود حد و مرز نمی‌شناسد، گفت: البته ایران اسلامی آغازگر جنگ نبود و همه هم فهمیدند ولی دفاع جانانه انجام داد و حتی آتش بس را نقض نخواهد کرد. اما اگر آنها آتش بس را نقض کنند، بیچاره خواهند شد.

آیت الله خاتمی با بیان اینکه در حمله رژیم صهیونیستی به کشورمان و همچنین تجاوز ۲ ساله غرب به غزه، آبروی لیبرال دموکراسی غرب رفت، گفت: لیبرال دموکراسی غرب کشتن زنان به ویژه زنان باردار، کودکان، شیرخوارگان و کشتن گرسنگان و تشنگان در صف غذا است اما در مقابل، ایران به مظهر افزایش دینداری، آزادگی، عزت، اقتدار و مظهر هیهات من‌الذله تبدیل شد.

وی با بیان اینکه در جریان جنگ ۱۲ روزه و بعد از آن، نفرت روز افزون جهانیان از آمریکا و رژیم صهیونیستی و بی آبرویی آنها تشدید شد تا آنجا که افراد طرفدار آمریکا در عرصه سیاسی، به ایران اسلامی حق دادند، عنوان کرد: حتی آمریکا هم فهمید چرا مرگ بر آمریکا همچنان بر زبان مردم کشورمان جاری است.

