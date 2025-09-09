به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) گفت: الحمدلله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، اسلام جان و حیات مجددی یافت و راز این همه مقابلهها و دشمنیها با انقلاب اسلامی ایران همین است.
آیتالله «سید احمد خاتمی» که به مناسبت هفته وحدت با خبرنگار ابنا گفتوگو میکرد، ادامه داد: تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، دین کاملاً از صحنه منزوی بود و دین را مخدر میدانستند اما انقلاب اسلامی نشان داد که دین محیی است. «یَـٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَجِیبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاکُمۡ لِمَا یُحۡیِیکُم»؛ اسلام در جهان دوباره جان گرفت. دشمنان انقلاب اسلامی از اسلامِ جانگرفته و اسلام حیاتبخش در هراساند. «وَلَا یَزَالُونَ یُقَاتِلُونَکُمْ حَتَّیٰ یَرُدُّوکُمْ عَنْ دِینِکُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا» میخواهند دین را بزنند. بر این اساس، آنچه که در جهان اسلام در حال شکل گرفتن است، این هدف استراتژیک و راهبردی را دنبال میکنند.
وی درباره رسالت نهادهای بینالمللی اظهار داشت: در این عرصه هم مجمع جهانی اهل بیت(ع) باید نقشآفرین باشد و هم مجمع تقریب. چون هدف نهایی زدن اسلام است. ملاحظه میکنید در لبنان شیعه را میزنند و در غزه سنی را میزنند. یعنی یک راهبرد کلی وجود دارد. راهبرد کلی این است که اسلام نباشد. بر این اساس است که هفتهی وحدت همیشه راهبردی است، به خصوص در شرایط کنونی. شیعه و اهل سنت باید توجه داشته باشند که ما با دشمنانی طرف هستیم که اصل اسلام را نمیخواهند. وقتی با چنین دشمنانی طرف هستیم، باید بر مشترکات تأکید کنیم. خدای ما واحد است، پیامبر(ص) ما واحد است، قرآن ما واحد است، حتی من معتقدم که محبت اهل بیت عصمت و طهارت(ع) هم محور وحدت است.
عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) درباره محوریت محبت اهل بیت(ع) تصریح کرد: امام صادق علیهالسلام چهرهی محبوب جهان اسلام است. مالک بن انس میگوید: «مَا رَأتْ عَیْنٌ، وَ لَا سَمِعَتْ اُذُنٌ، وَ لَا خَطَرَ عَلَی قَلْبِ بَشَرٍ أفْضَلُ مِنْ جَعْفَرٍ الصَّادِقِ». این امام اهل سنت است. ابوحنیفه که امام دیگر اهل سنت است، میگوید: «لولا السنتان لهلک النعمان» اگر دو سالی که در محضر امام صادق(ع) بهرهمند بودم، نبود بیچاره میشدم. شافعی از شاگردان ابوحنیفه استفاده کرده است و احمد بن حنبل از شافعی بهره برده است. یعنی به این واقعیت برسیم که جهان اسلام خود را سر سفره امام صادق(ع) میداند. بر این اساس است که امروزه که الحمدلله اسلام و تشیع جان گرفته، باید در خدمت این اسلام و قرآن باشیم.
وی در پایان درباره ضرورت وحدت گفت: این رهنمود وحدت که مقام معظم رهبری و قبل از ایشان، امام بر آن تأکید داشت، مسئلهی راهبردی جهان اسلام است و نه تنها جهان تشیع. این وحدت هرگز به معنای ادغام نیست بلکه به معنای ایستادن در برابر دشمن مشترک است.
