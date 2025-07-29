به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حسینعلی امیری در نشست ستاد استانی اربعین با اشاره به اهمیت و گستره‌ جهانی راهپیمایی اربعین، این رویداد عظیم را یکی از شاخص‌ترین مناسبات فرهنگی و مذهبی جهان اسلام طی ۱۴ سال اخیر برشمرد.

وی تأکید کرد: زیارت اربعین از دیرباز در میان بزرگان و علمای دینی رواج داشته و امروز به همت مردم مؤمن و مشتاق، بدون وابستگی به نهادهای دولتی، جلوه‌ای از وحدت و عشق به اهل بیت(ع) را به نمایش گذاشته است.

استاندار فارس با اشاره به رشد چشمگیر حضور زائران طی سال‌های اخیر، اظهار کرد: در حالی‌که تعداد زائران ایرانی در سال ۱۳۹۰ حدود ۵۰ هزار نفر بود، بر اساس اعلام وزارت کشور عراق، در سال گذشته این رقم به بیش از ۲۳ میلیون نفر رسید که بخش قابل توجهی از آن، زائران ایرانی و حتی مشتاقانی از کشورهای غیرمسلمان نظیر شبه‌قاره هند بودند که از طریق ایران به زیارت مشرف شدند.

وی با بیان این‌که مراسم اربعین کاملاً مردمی است، نقش نهادهای اجرایی را در تسهیل فرآیندهای مرتبط با زائران مهم دانست و افزود: وظیفه دستگاه‌های اجرایی استان، فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم نظیر صدور ویزا، تأمین سوخت و خودرو و ساماندهی امور حمل‌ونقل و خدمات کنسولی است و خود مردم بزرگ‌مردانه این مناسبت عظیم را برگزار می‌کنند.

نماینده عالی دولت در استان فارس، در عین حال بر ضرورت توجه دستگاه‌های خدمات رسان به سایر مسئولیت‌های محوله نیز تأکید کرد و افزود: با توجه به اینکه برخی از هم‌استانی‌های شریف در این بازه زمانی قصد عزیمت به سفرهای تابستانی را دارند، باید دستگاه‌های مسئول در این زمینه نیز از انجام وظایف خود غافل نشوند.

استاندار فارس همچنین خواستار هوشیاری مردم در مواجهه با اطلاع‌رسانی‌های غیررسمی شد و از شهروندان استان خواست تا اطلاعات مربوط به راهپیمایی اربعین را صرفاً از منابع معتبر، پایگاه‌های رسمی دستگاه‌های ذی‌ربط و اطلاعیه‌های صداوسیمای مرکز فارس دنبال کنند.

وی تأکید کرد: برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای برای ارائه خدمات جامع به زائران صورت پذیرفته است، اما لازم است این خدمات به‌گونه‌ای باشد که روند عادی زندگی و خدمت‌رسانی به شهروندان نیز دچار اختلال نشود.

امیری تصریح کرد: همه دستگاه‌های اجرایی موظفند در فضایی کاملاً هماهنگ و مسئولانه، در جهت تسهیل امور زائران با یکدیگر همکاری و همراهی داشته باشند.

