برگزاری مراسم چهلمین روز شهادت شهدای اقتدار در استان فارس طی ۱۰ روز

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: حجت‌الاسلام والمسلمین حسین ملک‌مکان در گفت‌و گو با خبرنگار خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در فارس، با اشاره به برگزاری مراسم چهلمین روز شهادت شهدای اقتدار در فارس، اظهار کرد: مراسم چهلمین روز شهادت ۲۶ شهید گرانقدر استان فارس که در جریان جنگ ۱۲روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران به فیض شهادت نائل آمدند، روز چهارشنبه هشتم مرداد ۱۴۰۴ از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت احمدبن‌موسی(ع) برگزار خواهد شد.

وی افزود: این مراسم با حضور خانواده‌های معظم شهدا، اقشار مختلف مردم و مسئولان استانی برگزار می‌شود و حجت‌الاسلام ماندگاری به عنوان سخنران، حاج کاظم محمدی به عنوان مداح و محسن آزادی به عنوان مجری در آن حضور خواهند داشت.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس همچنین با اشاره به برنامه‌ریزی گسترده برای گرامیداشت این مناسبت در سراسر استان گفت: همزمان با برگزاری مراسم محوری در شیراز، مراسم‌های مشابه در تمام شهرستان‌های فارس نیز در بازه زمانی ۶ تا ۱۶ مرداد برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین ملک‌مکان با تأکید بر اهمیت زنده نگه‌داشتن یاد و راه شهدای اقتدار، تصریح کرد: ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه با ایستادگی جانانه خود و تقدیم شهدا، هیبت پوشالی رژیم صهیونیستی را در هم شکستند و امنیت، عزت و اقتدار ملی ما را تثبیت کردند.

وی از عموم مردم و اصناف، هیئات مذهبی، نخبگان، دانشگاهیان و مسئولان خواست در این آیین‌های بزرگداشت، حضوری فعال و باشکوه داشته باشند.

