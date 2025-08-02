به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نتایج نظرسنجی کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نشان داد که ۵۶ درصد از شهرک‌نشینان این رژیم به دلیل انتقادات بین‌المللی از اسرائیل، از سفر به خارج ترس و واهمه دارند.

به دنبال تشدید جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، انتقادات بین‌المللی علیه این رژیم افزایش یافته و اقدامات اسرائیل در غزه با محکومیت شدید غرب مواجه شده است.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا این لحظه، به ۶۰ هزار و ۳۳۲ نفر به شهادت رسیده‌اند. شمار کلی زخمی‌های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز جنگ در این باریکه به ۱۴۷ هزار و ۶۴۳ نفر رسیده است.

طی ۲۴ ساعت گذشته همچنین پیکر ۸۳ شهید به بیمارستان منتقل شده است. در این مدت ۵۵۴ نفر نیز زخمی شده‌اند. هنوز هزاران نفر دیگر در نوار غزه مفقود و زیر آوار هستند.

در مراکز توزیع کمک‌ها نیز طی ۲۴ ساعت گذشته ۵۳ نفر شهید و بیش از ۴۰۰ نفر دیگر زخمی شدند تا شمار فلسطینی‌هایی که در این مراکز به شهادت رسیده‌اند به ۱۳۸۳ شهید و ۹۲۱۸ نفر برسد.

