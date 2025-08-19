به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک گروه شهروندی در ۱۸ اوت ۲۰۲۵، در مقابل دفتر نخست‌وزیر ژاپن در توکیو، با کوبیدن بر قابلمه و ماهیتابه، اعتراض کردند و خواستار تحریم اسرائیل شدند. این اعتراض برای جلب توجه به وضعیت وخیم غزه، جایی که محاصره اسرائیل منجر به گسترش گرسنگی شده، برگزار شد. معترضان شعارهایی مانند «دولت حرکت کن» سر دادند و بر توقف گرسنگی، اشغال و کشتار تأکید کردند.

این اقدام در پاسخ به فراخوان خبرنگار غزه، ویزارد بیسان، بود که برای انتقال پیام گرسنگی ساکنان غزه به جهان، چنین فعالیتی را پیشنهاد کرده است. در عکس منتشرشده، معترضان خواستار تحریم اسرائیل و به‌رسمیت‌شناختن دولت فلسطین شدند.

این اعتراض در حالی رخ داد که در غزه، سطح گرسنگی و سوءتغذیه به بالاترین حد از آغاز درگیری‌ها در اکتبر ۲۰۲۳ رسیده و سازمان ملل هشدار داده است. همچنین، آمنستی اینترنشنال اسرائیل را به اجرای سیاست عمدی گرسنگی متهم کرده و آن را بخشی از نابودی سیستماتیک سلامت و ساختار اجتماعی فلسطینیان توصیف کرده است.

