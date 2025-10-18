خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع)-ابنا:

یکی از آسیب های اخلاقی در خانواده ،بد زبانی و بدرفتاری است.

ناسزاگویی بسیار زشت و ناپسند است و نباید از یک مسلمان سر بزند، حتی در برابر دشمن خود؛ چنان که امیرالمؤمنین که در جنگ صفین هنگامی که گروهی از اصحابش را در حال دشنام دادن به لشگر دشمن دید، فرمودند:

الی أکْرَهُ أَن تَکُونُوا

من نمیپسندم که دشنام دهنده و ناسزاگو باشید.

مسلمان حتی باید دشمنان را نیز دعای خیر کند و از خداوند هدایت آنهایی را که قابل هدایتند، طلب کند. درباره بد زبانی در خبری از امام صادق میخوانیم که یکی از یاران حضرت روزی در خدمت ایشان به جایی رهسپار بودند آن مرد در حالی که غلامش از آنها عقب افتاده بود، او را فراخواند ولی غلام جوابی نداد بار دوم نیز او را صدا کرد اما پاسخی نشنید. بار سوم او را صدا زد ولی جوابی از غلام نرسید آنگاه او را دشنام داد به اینکه بابن الفاعله ای حرامزاده تو را میخوانم راوی میگوید امام صادق با شنیدن این سخن زشت از رفتن بازایستادند، دستش را به کمر زدند و فرمودند: چه گفتی؟ صحابی عرض کرد: یابن رسول الله اینکه به او گفتم «ولد الزنا»، پدر و مادرش مسلمان نیستند و اهل هندوستان بوده اند.

حضرت فرمودند: مرا با پدر و مادر آن کاری نیست به تو می گویم چرا «فحاشی» می کنی؟ سپس فرمودند: دیگر حق نداری با من رفت و آمد کنی راوی می گوید: تا امام صادق

زنده بودند ان صحابی را به حضور نپذیرفتند و با او رفت و آمد نکردند.

در خبری دیگر آمده است که یهودیان توطئه کردند تا نسبت به پیامبر اسلام ناسزا بگویند یکی یکی بر حضرت وارد میشدند و برای سلام کردن چنین میگفتند السّام علیکم یعنی مرگ بر شما باد حضرت با متانت در پاسخ آنها تنها میگفتند: «علیکم»

عایشه از این گستاخی یهودیان سخت براشفت و آنان را به باد دشنام گرفت و گفت: مرگ بر شما باد ای فرزندان خوک و میمون ولی رسول خدادی، عایشه را از این امر بازداشتند و فرمودند: اگر حقیقت ناسزاگویی مجسم شود، زشت ترین صورت ها را دارد.

بنابراین مسلمان باید «مؤدب باشد و زبان خود را از لغوگویی و ناسزا و فحاشی نگاه دارد. رعایت این امر مخصوصاً در محیط خانه خیلی اهمیت دارد. حتی مثلاً اگر زن مقصر باشد، تقصیر او مجوزی برای ناسزاگویی مرد نیست حتی اگر حقی از او ضایع شده باشد. حق ندارد به همسرش یا هر کس دیگری فحش دهد که در آن صورت او هم دچار عذاب قبر خواهد شد و روز قیامت با صورت نامناسب فحشهایی که داده است، محشور می شود.