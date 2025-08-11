خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا: بر اساس روایات اسلامی، بین فساد اخلاقی و وقوع بلایایی مانند زلزله رابطه مستقیمی وجود دارد. گسترش گناهانی همچون زنا، بیحجابی، ترک نماز و سایر مفاسد اجتماعی میتواند باعث نزول عذاب الهی شود. در مقابل، امر به معروف و نهی از منکر به عنوان دو فریضه مهم اسلامی، نقش بازدارنده در برابر چنین حوادثی دارند. استغفار و توبه جمعی نیز از عوامل مؤثر در دفع بلاست، چرا که طلب مغفرت الهی موجب رحمت و امنیت میشود.
دعا و توسل به درگاه خداوند نیز همواره به عنوان سلاحی معنوی در برابر مصائب توصیه شده است. این آموزهها نشان میدهد که رفتارهای فردی و اجتماعی انسانها میتواند بر محیط طبیعی تأثیر بگذارد. بنابراین، ترویج ارزشهای اخلاقی و تقویت معنویات در جامعه نه تنها باعث بهبود روابط انسانی میشود، بلکه ممکن است از بروز حوادث طبیعی نیز جلوگیری کند.
راهکارهای عملی برای کاهش خطر زلزله از منظر دینی
علاوه بر این، استغفار و دعای دستهجمعی میتواند تأثیر شگرفی در دفع بلا داشته باشد، چنانکه در روایات متعدد به این موضوع اشاره شده است. همچنین، تقویت ایمان و توکل به خداوند باعث آرامش روانی جامعه در مواجهه با بحرانها میشود. در کنار این موارد، رعایت اصول اخلاقی و دوری از گناهان بزرگ، جامعه را از عذابهای احتمالی مصون میدارد. در نتیجه، ترکیب ایمان و عمل صالح میتواند جامعه را در برابر بلایای طبیعی مقاومتر کند.
در همین راستا چند روایت از ائمه معصومین (علیهمالسلام) در مورد علت وقوع زلزله و نحوه پیشگیری از وقوع آن در ذیل آورده شده است :
پیامبرأعظم (صلوات الله علیه) : «در امت من زلزله ای رخ می دهد که در آن ده هزار، بیست هزار، سی هزار نفر نابود می شوند. (خداوند) آن را برای پرهیز کاران پند، برای مومنان رحمت، و برای کافران عذاب قرار می دهد».(۲)
امام صادق (علیهالسلام) : «ای مفضل! بیندیش ... اگر کسی گفت : چرا این زمین می لرزد؟ (در پاسخ) به او گفته شود : زلزله و مانند آن، پند و هشدارهایی است که مردم را تهدید می کند تا رعایت کنند و از گناهان دست بردارند».(۳)
پیامبرأعظم (صلوات الله علیه) : از [وقوع] غرق [یا دفن] شدن و مسخ و زلزله چاره ای نیست! عرض کردند : ای پیامبرأعظم! آیا در این امت؟ فرمود : آری، هنگامی که زنان خوانندگی کنند، و زنا را حلال شمارند، و ربا خورند، و شکار در حرم را حلال گردانند، و لباس ابریشم پوشند، و مردان به مردان و زنان به زنان بسنده کنند (یعنی : هم جنس بازی کنند).(۴)
پیامبرأعظم (صلوات الله علیه) : هر گاه امت من ربا خورند، زلزله و ... رُخ دهد. (۵)
پیامبرأعظم (صلوات الله علیه) : هرگاه پنج چیز در میان شما فاش شود، پنج چیز به شما راه یابد : هر گاه زنا در میان شما فاش شود، زلزله رخ دهد. (۶)
امام باقر (علیهالسلام) : در نامهی پیامبرأعظم [چنین] یافتم : هرگاه پس از من زنا فاش شود، مرگ ناگهانی بسیار گردد. (۷)
پیامبرأعظم (صلوات الله علیه) : هر گاه بنده پنهانی گناه کند، جز گنه کار را آسیب نرساند. و هرگاه آشکارا آن را انجام دهد و مورد نکوهش قرار نگیرد، همه را آسیب رساند. (۸)
امام علی (علیهالسلام) : ای مردم! همانا خداوند عزوجل عوام را به سبب گناه خواص کیفر نکند [البته] اگر خواص بدون این که عوام بدانند در پنهانی کار منکر انجام دهند. [اما] اگر خواص آشکارا مرتکب منکر شوند و عوام آن را تغییر ندهند، هر دو گروه از ناحیهی خداوند عزوجل سزاوار کیفر میگردند. (۹)
پیامبرأعظم (صلوات الله علیه) : هرگاه مردم منکر را ببینند ولی آن را تغییر ندهند، نزدیک است که خداوند کیفرش را فراگیرشان کند. (۱۰)
چه باید کرد؟
پیامبرأعظم (صلوات الله علیه) : از قرائت [سوره] زلزال ملول نشوید؛ زیرا کسی که در مستحباتش آن را قرائت نماید، خداوند عزوجل هرگز زلزله ای بدو نرساند و با آن و [نیز] با صاعقه و آفتی از آفات دنیا نمیرد تا این که [به طور عادی] بمیرد. (۱۲)
امام علی (علیهالسلام) : طوفان های بلا را با دعا دفع کنید؛ [زیرا] کسی که به بلای سخت گرفتار شده از [فرد] تندرستی که از بلا در امان نمی باشد به دعا نیازمند تر نیست. (۱۳)
امام صادق (علیهالسلام) : هر کس از بلایی که به او می رسد بترسد و درباره [دفع] آن به دعا برخیزد خداوند هرگز آن بلا را بدو نشان ندهد. (۱۴)
پیامبرأعظم (ص) : هر آینه بلا به بنده نزدیک می گرد د، آن گاه بنده از خدا عافیت می خواهد و خدا را یاد می کند و عافیت را حفظ می کند. و دعا و بلا تا روز رستاخیز با هم توافق دارند.
(کنز العمال : ج ۲ ص ۷۶ ح ۳۲۰۸ )
پیامبرأعظم (صلوات الله علیه) : بلا همانند قندیل ها بین آسمان و زمین آویزان است، هرگاه بنده عافیت را از پروردگارش بخواهد، خدای متعال بلا را از او برگرداند، [حتی] در حالی که برای او قطعی شده باشد. (۱۵)
امام زین العابدین (علیهالسلام) : دعا بلای نازل شده و نازل نشده را دفع می کند. (۱۶)
امام کاظم (علیهالسلام) : بر شما باد دعا کردن؛ چرا که دعا برای خدا و درخواست از خدا بلا را برگرداند [حتی] در حالی که تقدیر و قضا شده باشد و جز امضای آن باقی نمانده بشد. پس هرگاه از خداوند عزوجل دعا و درخواست شد، بی درنگ بلا را برگرداند. (۱۷)
امام صادق (علیهالسلام) : [بنده] هر که از بلایی که به او می رسد بترسد و درباره آن به دعا پیشی بگیرد، خداوند عزوجل هرگز آن بلا را بدو نشان ندهد. (۱۸)
علی بن مهزیار گوید : به امام باقر (علیهالسلام) نامه نوشتم و از وقوع زلزله زیاد در اهواز به او شکوه نمودم و عرض کردم : آیا به نظر شما از آن جا کوچ کنم؟ حضرت در پاسخ نوشت : از آن جا کوچ نکنید بلکه چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه را روزه بگیرید و غسل کنید و لباس هایتان را پاکیزه نمایید و روز جمعه بیرون بیایید و خداوند را بخوانید که آن را از شما برطرف نماید. علی بن مهزیار گوید: چنین کردیم تا این که زلزله آرام گرفت. (۱۹)
نتیجهگیری و راهکارهای پیشنهادی
راهکارهای پیشنهادی:
۲. تشویق به استغفار و دعای دستهجمعی در مساجد و محافل مذهبی، به عنوان عاملی برای جلب رحمت الهی و دفع بلا.
۳. آگاهیبخشی درباره پیامدهای گناهان اجتماعی از طریق آموزشهای دینی و رسانهها، تا مردم نسبت به اعمال خود مسئولیتپذیرتر شوند.
۴. تقویت روحیه توکل و ایمان در میان آحاد جامعه، تا در مواجهه با بحرانها، آرامش و انسجام اجتماعی حفظ شود.
در نهایت، ترکیب ایمان، اخلاق و اقدام عملی نه تنها جامعه را از گزند بسیاری از مصائب حفظ میکند، بلکه زمینهساز زندگی امن و مطمئن در سایه رضایت الهی خواهد بود.
