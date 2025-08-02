سپاه پاسداران: تاب آوری امروز مردم غزه نشانه پایبندی به آرمان آزادی فلسطین است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای با گرامیداشت نخستین سالگرد شهادت «اسماعیل هنیه» رئیس سابق دفتر سیاسی حماس، مقاومت و تاب آوری امروز مردم غزه برابر نسل کشی و جنایت آفرینی رژیم صهیونی را نشانه پایبندی آنان به آرمان آزادی فلسطین و قدس شریف و تداوم راه این شهید عالیقدر و دیگر شهدای تاریخ ساز مقاومت ضد صهیونیستی دانست.

در بخشی از این بیانیه آمده است: تشدید جنایات رژیم صهیونیستی در جلوگیری از دسترسی مردم مظلوم غزه به منابع اولیه زندگی همچون آب، غذا و دارو، نقض آشکار حقوق بشر و حقوق بین‌الملل است و در حقیقت می‌توان به آن نسل کشی نوین اطلاق کرد.

این بیانیه می‌افزاید: این جنایات بزرگ و ضد بشری که به رغم سکوت و حمایت برخی کشورهای غربی مدعی حقوق بشر، گسترش اعتراضات جهانی علیه اقدامات رژیم صهیونیستی را به همراه داشته است لزوم پاسخگویی نهادهای بین‌المللی به این جنایتگری های قرون وسطایی را اجتناب ناپذیر و آنها را در معرض بزرگترین آزمون تاریخی خود قرار داده است.

این بیانیه با تحسین موج جهانی حمایت از مردم فلسطین و محکومیت رو به افزایش رژیم اشغالگر، این پدیده را محصول تاثیر روشنگرانه خون شهیدان و مظلومیت مردم غزه توصیف و تصریح کرده است: اقتدار و ایستادگی شگفت انگیز فلسطینی‌ها و حمایت‌های مستمر مقاومت اسلامی منطقه به ویژه ملت انقلابی و ظلم ستیز ایران بیش از هر زمان دیگری این پیام دهشتناک و نگران کننده را فراروی باند تبهکار و جنایتکار حاکم بر واشنگتن و تل‌آویو قرار داده است که سرافرازی مقاومت ضد صهیونیستی قطعی و پیروزی نهایی فلسطین در برابر غاصبان و اشغالگران نزدیک است.

این بیانیه با محکومیت اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونی در ترور شهید هنیه در تهران که برای شرکت در آیین تحلیف ریاست جمهوری ایران، میهمان مجلس شورای اسلامی و دستگاه دیپلماسی کشور بود؛ ظرفیت‌های پنهان مقاومت را ضامن پیروزی غزه و ملت فلسطین، شکست رژیم جعلی و کودک کش صهیونی و سرافکندگی حامیان آن محسوب و خاطر نشان کرده است: برخلاف تصور دشمن حقیر و پلید صهیونی و پشتیبانان ابلیس صفت آن، "طوفان الاقصی" تنها یک رخداد و شگفتانه تاریخی در یک مقطع از تاریخ مقاومت نبود بلکه با ضمانت خون‌های پاک شهیدان راه آزادی قدس بویژه اسماعیل هنیه و یحیی سنوار یک مکتب و راهبرد عملیاتی برای تعیین سرنوشت این میدان بوده و برخلاف برخی تحرکات و توطئه‌های شیطانی این روزها در تجویز نسخه تشکیل دو کشور فلسطینی و اسرائیلی، یادآور این جمله مشهور شهید هنیه و شعار حماسی حماس قهرمان است که "لن نعترف ، لن نعترف، لن نعترف باسراییل " "نمی شناسیم ، نمی‌شناسیم ، اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسیم."

این بیانیه با محکومیت شدید نسل کشی در غزه و سکوت مجامع و نهادهای بین المللی در برابر جنایات وحشیانه رژیم گرگ صفت صهیونی، گرسنگی عمدی و ایجاد قحطی را از مصادیق شناخته شده «جنایت علیه بشریت» و در مواردی «جنایت جنگی» در حقوق بین الملل توصیف و تاکید کرده است: نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی برای فرار از شرمساری تاریخی برابر ملت‌ها باید لغو فوری محاصره غزه و ادامه نسل کشی در این منطقه را با ابزارهای موثر و قهری دستور کار قرار داده و با اعمال تحریم‌های جدی علیه رژیم صهیونیستی، عاملان این جنایات را در دیوان کیفری بین‌المللی با ابتکاراتی شبیه آنچه پس از دوران آپارتاید آفریقای جنوبی رقم خورد، محاکمه کنند تا از پرداخت تاوان جنایت‌گری در عادی‌سازی گرسنگی و محرومیت از حق دسترسی به غذا به عنوان یک "ابزار جنگی" در امان نمانند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پایان این بیانیه، مقاومت و تاب آوری امروز مردم غزه برابر نسل کشی و جنایت آفرینی رژیم صهیونی را نشانه پایبندی آنان با آرمان آزادی فلسطین و قدس شریف و تداوم راه این شهید هنیه و دیگر شهدای تاریخ ساز مقاومت ضد صهیونیستی قلمداد و تاکید کرده است: بی شک طراحان نقشه نسل کشی در غزه به اهداف بلندتری می‌اندیشند که شالوده آن بلعیدن مناطق ثروتمند و راهبردی جهان به ویژه کشورهای اسلامی است اما به یاری خداوند با شکستن سکوت مجامع جهانی و هم افزایی آن با امواج خروشان اعتراض بین الملل ضد صهیونیستی، آمال و آرزوهای باند تبهکار صهیونی و امریکایی بر باد رفته و باید منتظر برملا شدن سرنوشت مکتوم خود باشند.

