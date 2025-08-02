پزشکیان: مسلمانان توان علمی، صنعتی و کشاورزی خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مسعود پزشکیان که به منظور ادای احترام به شاعر و متفکر بزرگ مسلمان به شهر لاهور سفر کرده بود، دیداری کوتاه با آقای محمد نواز شریف رئیس حزب مسلم لیگ داشت.
در این دیدار، محمد نواز شریف در سخنانی با اشاره به حملات اخیر رژیم صهیونیستی، ایستادگی ملت ایران را ستود و گفت: ما در کنار جمهوری اسلامی ایران هستیم و در آینده نیز قویتر از همیشه خواهیم ایستاد. ملت ایران با مقاومت خود نهتنها از کشورشان دفاع کردند، بلکه چهرهای نو و سربلند از ایران به نمایش گذاشتند. این مقاومت، تنها مقابله با یک رژیم نبود، بلکه مواجههای شجاعانه با قدرتهای جهانی بود. مردم ایران با ایستادگی خود تاریخ پرافتخار هزاران سالهشان را زنده کردند. ما در پاکستان، این مقاومت را موجب عزت و افتخار خود میدانیم.
وی افزود: حضور من در فرودگاه برای استقبال از رئیسجمهور ایران، تقدیر از همین استقامت بزرگ است. پاکستان نه فقط همسایه، بلکه برادر جمهوری اسلامی ایران است و ما علاقمند به توسعه و تحکیم روابط در همه زمینهها هستیم.
پزشکیان نیز در این دیدار در سخنانی با قدردانی از حمایتها و همراهی مردم پاکستان اظهار داشت: اگر مسلمانان جهان متحد باشند، رژیم صهیونیستی دیگر قادر نخواهد بود ملتهای مستقل را بهطور جداگانه هدف قرار دهد. ما باید توان علمی، صنعتی و کشاورزی خود را با یکدیگر به اشتراک بگذاریم و با ایجاد یک بلوک متحد، نیازهای امت اسلامی را خودمان تأمین کنیم.
