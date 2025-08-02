به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ️در آستانه چهارمین سالروز عروج مجاهد فرهیخته جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، مرحوم محمد سرور رجایی، مراسمی با عنوان «روایت خون‌شریکی» به‌منظور بزرگداشت یاد و خاطره این پژوهشگر و ادیب برجسته افغانستانی برگزار می‌شود.

این آیین که با حضور جمعی از چهره‌های فرهنگی، علمی و ادبی دو کشور همراه خواهد بود، روز یکشنبه ۱۲ مردادماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۴:۳۰ در حسینیه هنر واقع در خیابان ۱۶ آذر تهران برگزار می‌شود.

در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌همراه استاد علیرضا قزوه، شاعر و نویسنده نام‌آشنا، حسین کمیلی، پژوهشگر حوزه بین‌الملل و محمدحسین بدری، نویسنده و کارشناس فرهنگی، به بیان دیدگاه‌ها، خاطرات و تحلیل‌هایی از سلوک فکری، ادبی و مبارزاتی مرحوم رجایی و همچنین روایت خون شریکی و اشتراکات فرهنگی دو ملت ایران و افغانستان خواهند پرداخت.

رجایی نزدیک به دو دهه از عمر خود را وقف گردآوری و روایت خاطرات شهدای افغانستانی دفاع مقدس و مجاهدین ایرانی حاضر در جهاد افغانستان کرد. کتاب مشهورش «از دشت لیلی تا جزیره مجنون» مجموعه‌ای از خاطرات رزمندگان افغانستانی در دفاع مقدس است؛ اثری که در سال ۱۳۹۸ طی دیدار با رهبر انقلاب، آن را شخصاً به ایشان تقدیم کرد.

دیگر آثار ارزشمند او چون «مأموریت خدا»، «در آغوش قلب‌ها» و زندگینامه‌ شهید ایرانی جهاد افغانستان، احمدرضا سعیدی، تنها بخشی از دغدغه‌های ادبی و تاریخی او هستند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸