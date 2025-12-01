دعای فرهنگیان افغانستانی‌ برای سلامتی رضا امیرخانی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رضا امیرخانی، نویسنده شناختهشده و خالق کتاب «جانستان کابلستان»، بر اثر سانحهای هنگام پرواز با پاراگلایدر بهشدت آسیب دیده و اکنون در بخش مراقبتهای ویژه بستری است.
این خبر با سرعت در شبکههای اجتماعی افغانستان بازتاب یافت و موجی از نگرانی و دعا برای بهبود او در میان کاربران و فعالان فرهنگی افغانستان ایجاد کرد.
محمدکاظم کاظمی، شاعر سرشناس افغانستانی، در واکنش به این رویداد نوشت که امیرخانی با تمام آثارش محبوب است و مردم افغانستان از سفر او به این کشور و کتاب «جانستان کابلستان» خاطرهای نیک دارند.
او ابراز امیدواری کرده است که امیرخانی سلامت خود را بازیابد و همچنان به «نوشتن و مهربانیپراکنی» ادامه دهد.
دهها نویسنده، شاعر و کاربر افغانستانی در شبکههای اجتماعی به این پیام پیوسته و ضمن یادآوری جایگاه امیرخانی در پیوند فرهنگی میان دو کشور، برای شفای او دعا کردهاند.
آثار امیرخانی از جمله «جانستان کابلستان»، «من او»، «قیدار» و «نیمدانگ پیونگیانگ» در افغانستان خوانندگان بسیاری دارد و او بهعنوان یکی از چهرههای فرهنگی تأثیرگذار، نقشی برجسته در نزدیکسازی فضای ادبی ایران و افغانستان ایفا کرده است.
..............
پایان پیام/
نظر شما