خسروپناه: برخورد با اتباع افغانستانی، موضع نظام نیست بلکه تصمیم دولت است

۱۲ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۵
کد خبر: 1714393
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر پیوندهای عمیق فرهنگی و تاریخی ایران و افغانستان، گفت که نوع برخورد با اتباع مهاجر، به‌ویژه افغانستانی‌ها، سیاست نظام جمهوری اسلامی ایران نیست، بلکه تصمیم و رویه‌ای اجرایی از سوی دولت است.

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز یک‌شنبه ۱۲ مرداد در مراسم بزرگداشت مرحوم محمدسرور رجایی در تهران، اظهار داشت: «همان‌طور که یک ایرانی ممکن است مرتکب جرم شود، یک تبعه نیز ممکن است مرتکب خطا گردد؛ اما نباید این را به کل جامعه مهاجر تعمیم داد.»

وی با اشاره به برخی موج‌های مهاجرستیزی افزود: «برخوردهایی که امروز با اتباع صورت می‌گیرد، موضع نظام نیست، بلکه سیاستی از سوی دولت است و نباید آن را به کل حاکمیت نسبت داد.»

بیانات استاد خسروپناه مجددا فقدان برنامه‌ریزی صحیح و سیاست‌گذاری درست ـ با توجه به یادداشت‌ها و نظرات صاحب‌ نظران ـ در مواجه با اتباع افغانستان را در ایران گوشزد می‌کند!

خسروپناه همچنین با تأکید بر پیوندهای تمدنی دو ملت گفت: «بین ایران و افغانستان، مرزی فرهنگی وجود ندارد؛ ما در خراسان بزرگ، میراثی مشترک از عرفان، حکمت و زبان داریم که باید حفظ شود.»

  • ایرانی IR ۲۱:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۵/۱۲
    دلسوز افغانی ها نیستی
    پاسخ
  • ثریا IR ۱۱:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۵/۱۳
    زنده باد دولت که پشت مردم اگه نظام پشت مردم نباشد خودش ضرر میکند
    پاسخ
  • IR ۱۲:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۵/۱۴
    ... ایران عزیز ما
    پاسخ