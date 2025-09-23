تجلیل از نقش مهاجران افغانستانی در هشت سال دفاع مقدس + ویدئو

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، در آستانه هفته دفاع مقدس، سید امیر شوشتری، آزاده و جانباز دوران جنگ تحمیلی، با مرور خاطرات خود به نقش ویژه مهاجران افغانستانی در هشت سال مقاومت مردم ایران پرداخت.
او با بیان اینکه حضور مهاجران افغانستانی در جبههها کمتر روایت شده است، افزود:
«بچههای افغانستانی در سختترین شرایط زندگی و در دل کوههای مناطق مرزی حضور پررنگ داشتند. آنها با شجاعت به پشت سنگرهای دشمن میرفتند، مأموریتهای اطلاعاتی انجام میدادند و در بسیاری مواقع شهید میدادند. حتی در دوران اسارت هم جزو فعالترین رزمندگان بودند.»
شوشتری خاطرنشان کرد که این حضور، جلوهای از همدلی و برادری میان دو ملت ایران و افغانستان بود؛ وحدتی که در شرایط سخت جنگ تحمیلی معنا یافت و تا امروز ادامه دارد.
بنا به گفته کارشناسان، هزاران تن از مهاجران افغانستانی در دفاع مقدس حضور داشتند و شماری از آنان به شهادت رسیدند یا به اسارت دشمن درآمدند.
یاد و خاطره این رشادتها در هفته دفاع مقدس، نمادی از پیوند عمیق دو ملت در راه دفاع از ارزشها و آرمانهای اسلامی به شمار میرود.
