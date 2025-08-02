به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجت الاسلام و المسلمین حسین ملک مکان در نشست خبری که به مناسبت سالروز تأسیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در سالن جلسات شهید آیت الله دستغیب حرم مطهر شاهچراغ(ع) برگزار شد، با بیان اینکه این شورا یکی از قدیمیترین و پر سابقهترین نهادهای نظام جمهوری اسلامی ایران است، اظهار کرد: این شورا طبق اساسنامه، متشکل از حدود بیست دستگاه عضو است و وظیفه سیاستگذاری، راهبری و برنامهریزی در مناسبتهای انقلابی، سیاسی، تاریخی و مذهبی را بر عهده دارد.
وی ادامه داد: برنامهریزیهای این شورا برای مناسبتهای مهمی چون راهپیمایی اربعین، دهه فجر، روز جهانی قدس، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت (۹ دی)، سالروز ارتحال امام خمینی (ره)، شهادت رئیس جمهور و همراهان، و همچنین جنگ غزه انجام میگیرد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان فارس بر رویکرد مردممحور این شورا تأکید کرد و افزود: سیاست این شورا گسترش فعالیتها در مساجد، محلات و توسط خود مردم است تا برنامهریزی و مدیریت آن توسط مردم صورت گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین ملک مکان عنوان کرد: این روند در حال پیشرفت است و هدف نهایی، سپردن مدیریت و محوریت تمام برنامههای انقلابی، تاریخی، سیاسی و اجتماعی به خود مردم است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان فارس در ادامه این نشست از برگزاری اولین همایش «حنجرههای طلایی» در این استان خبر داد و گفت: این همایش به منظور تجلیل از شعار گویان انقلابی و با هدف تبادل نظر و انتقال تجربیات برگزار میشود.
وی همچنین به نقش مهم اصحاب رسانه در اطلاعرسانی دقیق و به موقع رویدادها و همچنین امیدآفرینی در جامعه اشاره کرد و از خبرنگاران خواست تا با واقعگرایی و دوری از ایجاد یأس و ناامیدی، در راستای تحقق اهداف نظام گام بردارند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان فارس در پایان، ضمن گرامیداشت روز خبرنگار، بر اهمیت نقش رسانهها در بیان خدمات مسئولان و انتقال مشکلات و خواستههای مردم تأکید کرد.
