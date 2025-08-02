آغاز مرمت ۱۱ مسجد تاریخی فارس با اعتبار ۲۵ میلیارد تومانی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، محسن ضیایی گفت: مرمت مساجد تاریخی از جمله برنامه‌های مستمر و اولویت دار این اداره کل است که با هدف حفظ و صیانت از آثار مذهبی و فرهنگی در استان فارس انجام می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت مساجد تاریخی به‌عنوان نمادهای فرهنگی و مذهبی، ادامه داد: حفاظت از این مساجد نه تنها در راستای حفظ هویت فرهنگی کشور است، بلکه به تقویت گردشگری مذهبی و جذب گردشگران داخلی و خارجی کمک خواهد کرد.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس همچنین از آغاز مرمت این ۱۱ مسجد تاریخی در استان فارس تا پایان مردادماه سال جاری خبر داد و افزود: تمامی مراحل مرمت تحت نظارت کارشناسان فنی میراث فرهنگی استان انجام خواهد گرفت تا از آسیب به این آثار ارزشمند جلوگیری شود.

ضیایی گفت: مساجد تاریخی که تحت مرمت قرار خواهند گرفت شامل: مسجد نو، مسجد وکیل، مسجد مشیر، مسجد و مدرسه خان شیراز، مسجد فتح، مسجد باقر خان اشکنان لامرد، مسجد قدس، مسجد جامع کبیر نی‌ریز، مسجد سوریان بوانات، مسجد و مدرسه خان جهرم و مسجد جامع نوبندگان فسا است.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس در پایان تصریح کرد: این پروژه‌ها بخشی از تلاش‌های مستمر دولت برای حفاظت از میراث فرهنگی کشور است و امیدواریم این اقدامات در راستای حفظ و معرفی بهتر میراث اسلامی و فرهنگی فارس و ایران موفقیت‌آمیز باشد.

