آیین بدرقه ۴۰۰ دانش‌آموز زائر اولی به اربعین حسینی

۱۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۵:۴۶
کد خبر: 1713763
طی مراسمی، ۴۰۰ دانش‌آموز زائر اولی از استان فارس برای حضور در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی از آستان مقدس سیدعلاالدین حسین(ع) بدرقه شدند.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، این دانش‌آموزان که برای نخستین بار افتخار زیارت حرم مطهر امام حسین(ع) در کربلا را پیدا کرده‌اند، در قالب کاروان‌هایی سازمان‌دهی شده و با همراهی مربیان فرهنگی و مسئولان آموزشی عازم مرزهای خروجی کشور شدند.

مراسم بدرقه با حضور خانواده‌های دانش‌آموزان، مسئولان آموزش‌وپرورش، نهادهای فرهنگی و جمعی از مردم مؤمن و مشتاق برگزار شد.

مسئول کاروان‌ها ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته، این حرکت را گامی مؤثر در ترویج فرهنگ عاشورایی و تربیت نسل جوان در مسیر معنویت دانست.

در این مراسم، نوای زیارت عاشورا و سرودهای انقلابی فضا را عطرآگین کرد و دانش‌آموزان با دل‌هایی سرشار از شوق زیارت، با پرچم‌های یا حسین روانه سفر شدند.

