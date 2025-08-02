به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، این دانش‌آموزان که برای نخستین بار افتخار زیارت حرم مطهر امام حسین(ع) در کربلا را پیدا کرده‌اند، در قالب کاروان‌هایی سازمان‌دهی شده و با همراهی مربیان فرهنگی و مسئولان آموزشی عازم مرزهای خروجی کشور شدند.

مراسم بدرقه با حضور خانواده‌های دانش‌آموزان، مسئولان آموزش‌وپرورش، نهادهای فرهنگی و جمعی از مردم مؤمن و مشتاق برگزار شد.

مسئول کاروان‌ها ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته، این حرکت را گامی مؤثر در ترویج فرهنگ عاشورایی و تربیت نسل جوان در مسیر معنویت دانست.

در این مراسم، نوای زیارت عاشورا و سرودهای انقلابی فضا را عطرآگین کرد و دانش‌آموزان با دل‌هایی سرشار از شوق زیارت، با پرچم‌های یا حسین روانه سفر شدند.

