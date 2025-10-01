برگزاری نخستین جشنواره فرهنگی جلغوزه سیاه در استان کاپیسا افغانستان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به ابتکار ریاست اطلاعات و فرهنگ استان کاپیسا افغانستان، نخستین جشنواره فرهنگی جلغوزه سیاه روز سهشنبه هشتم نهرماه برگزار شد. این برنامه با هدف معرفی ارزشهای محلی، ترویج فرهنگ بومی و برجستهسازی جایگاه اقتصادی جلغوزه سیاه در شهرهای نجراب و الهسای افغانستان برپا گردید.
برگزارکنندگان این جشنواره گفتهاند که برگزاری چنین رویدادهایی میتواند زمینه معرفی محصولات محلی را فراهم کرده، از دهقانان حمایت کند و در تقویت جایگاه اقتصادی استان کاپیسا نقش مؤثری ایفا نماید.
جلغوزه سیاه (Pinus gerardiana) از جمله گونههای ارزشمند درختان کاج است که بیشتر در مناطق مرتفع و کوهستانی میروید. افغانستان یکی از خاستگاههای اصلی این گیاه در منطقه بهشمار میرود و جنگلهای طبیعی آن در استانهای کنر، نورستان، لغمان، بدخشان و کاپیسا افغانستان گستردهاند.
این گیاه نهتنها از نظر اقتصادی اهمیت ویژه دارد، بلکه از دیدگاه فرهنگی و محیطزیستی نیز ارزشمند است. دانههای جلغوزه سیاه در بازارهای داخلی و خارجی با قیمت بالا به فروش میرسند و منبع مهم درآمد صدها خانواده کوهنشین محسوب میشوند. از سوی دیگر، درختان جلغوزه با داشتن ریشههای عمیق نقش اساسی در جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ منابع آبی دارند.
جنگلهای جلغوزه همچنین زیستگاه گونههای متنوع گیاهی و حیوانیاند و اهمیت زیادی برای اکوسیستم منطقه دارند. در سالهای اخیر، ارزش صادراتی جلغوزه سیاه افغانستان رو به افزایش نهاده و این محصول توانسته است بازارهای چین، هند، پاکستان و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس را به خود جلب کند.
به گفته کارشناسان، برگزاری چنین جشنوارههایی میتواند به ارتقای جایگاه این محصول استراتژیک افغانستان کمک کرده و مسیر توسعه پایدار محلی و ملی را هموار سازد.
