به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ این آزمون در سالن همایش‌ها و سالن مطالعه نمایندگی جامعة المصطفی در افغانستان، با حضور گسترده داوطلبان زن و مرد برگزار گردید. مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد و سپس سید محمد عالمی، معاون علمی ـ تدریسی جامعة المصطفی، ضمن خوش‌آمدگویی به داوطلبان و مهمانان، آزمون کنکور را گامی در راستای عدالت آموزشی و تربیت نیروی متعهد دانست.

وی علم را قدرتی نرم برای استقلال فرهنگی و پیشرفت جوامع خواند و با استناد به کلام امیرالمؤمنین(ع) «العلمُ سُلطانٌ»، بر نقش بنیادین دانش تأکید کرد.

در ادامه، سید باقر عادلی، نماینده وزارت تحصیلات عالی، علم‌آموزی را فریضه‌ای دینی دانست و از دانش به‌عنوان عامل رهایی از جهل و خرافات یاد کرد.

در حضور هیأت نظارتی اعزامی وزارت تحصیلات عالی، اتاق قرنطین گشوده و پرسش‌نامه‌ها با نظم کامل میان داوطلبان توزیع شد.

شرکت‌کنندگان در رشته‌های لیسانس مانند: علوم قرآن و حدیث، فقه و معارف اسلامی، حقوق، مدیریت، اقتصاد و علوم تربیتی و نیز رشته‌های دکتری همچون مدیریت دولتی، مدیریت آموزشی، جزا و جرم‌شناسی، تفسیر و علوم قرآن و فقه قضایی به رقابت پرداختند.

نمایندگان وزارت تحصیلات عالی شامل آقایان سیدباقر عادلی، ذبیح‌الله محمدی و روح‌الامین، از روند اجرایی، فضای آزمون و توزیع سوالات بازدید کرده و نظم و شفافیت آزمون را مطلوب ارزیابی کردند.

