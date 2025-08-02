  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای مرکزی و شبه قاره

برگزاری بیست‌ودومین دوره کنکور پاییزی نمایندگی جامعة المصطفی افغانستان در کابل

۱۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۹:۲۱
کد خبر: 1714055
برگزاری بیست‌ودومین دوره کنکور پاییزی نمایندگی جامعة المصطفی افغانستان در کابل

بیست‌ودومین دورۀ آزمون کنکور پاییزی نمایندگی جامعة المصطفی افغانستان، روز جمعه ۱۰ مرداد ۱۴۰۴، با حضور هیأت نظارت وزارت تحصیلات عالی و شرکت داوطلبان در مقاطع لیسانس و دکتری، در شهر کابل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ این آزمون در سالن همایش‌ها و سالن مطالعه نمایندگی جامعة المصطفی در افغانستان، با حضور گسترده داوطلبان زن و مرد برگزار گردید. مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد و سپس سید محمد عالمی، معاون علمی ـ تدریسی جامعة المصطفی، ضمن خوش‌آمدگویی به داوطلبان و مهمانان، آزمون کنکور را گامی در راستای عدالت آموزشی و تربیت نیروی متعهد دانست.

وی علم را قدرتی نرم برای استقلال فرهنگی و پیشرفت جوامع خواند و با استناد به کلام امیرالمؤمنین(ع) «العلمُ سُلطانٌ»، بر نقش بنیادین دانش تأکید کرد.

در ادامه، سید باقر عادلی، نماینده وزارت تحصیلات عالی، علم‌آموزی را فریضه‌ای دینی دانست و از دانش به‌عنوان عامل رهایی از جهل و خرافات یاد کرد.

در حضور هیأت نظارتی اعزامی وزارت تحصیلات عالی، اتاق قرنطین گشوده و پرسش‌نامه‌ها با نظم کامل میان داوطلبان توزیع شد.

شرکت‌کنندگان در رشته‌های لیسانس مانند: علوم قرآن و حدیث، فقه و معارف اسلامی، حقوق، مدیریت، اقتصاد و علوم تربیتی و نیز رشته‌های دکتری همچون مدیریت دولتی، مدیریت آموزشی، جزا و جرم‌شناسی، تفسیر و علوم قرآن و فقه قضایی به رقابت پرداختند.

نمایندگان وزارت تحصیلات عالی شامل آقایان سیدباقر عادلی، ذبیح‌الله محمدی و روح‌الامین، از روند اجرایی، فضای آزمون و توزیع سوالات بازدید کرده و نظم و شفافیت آزمون را مطلوب ارزیابی کردند.

...

پایان پیام/

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha