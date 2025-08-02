به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روز پنجشنبه، ۱۱ مرداد۱۴۰۴، جناب آقای محمد یحیی شجاعی، نماینده بنیاد پیامبر اعظم(ص) در استان غزنی افغانستان، با حضور در مسجد جامع رسولاعظم(ص) واقع در روستای لاغری شهر رشیدان، از تلاشهای بیدریغ هیئت امنای این مسجد در برگزاری مراسمهای معنوی و باشکوه ایام محرم تجلیل بهعمل آورد.
در این دیدار، پیام قدردانی بنیاد پیامبر اعظم(ص) به نمایندگی از هیئت امنای مسجد قرائت شد و بهپاس خدمات ارزنده ایشان در احیای شعائر حسینی و ترویج فرهنگ عاشورایی، لوح تقدیر از سوی بنیاد به مسئولین مسجد اهداء گردید.
آقای شجاعی ضمن تحسین فضای معنوی و وحدتآفرینی مجالس برگزارشده، بر اهمیت حفظ این روحیه ایمانی و تداوم فعالیتهای فرهنگی و دینی در مساجد مناطق محروم تأکید کرد.
گفتنیست، مسجد جامع رسولاعظم(ص) در روستای لاغری یکی از فعالترین مساجد شهر رشیدان استان غزنی افغانستان در مناسبتهای مذهبی بهشمار میرود و هرساله در ایام محرم، میزبان عزاداران و دلدادگان اهلبیت(ع) است.
...
پایان پیام/
نظر شما