به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ مسجد تاریخی باباجی در قلعه شهر غزنی افغانستان که از دوران عثمان خلیفه‌ی سوم از خلفای راشدین به جای مانده بود، پس از دو سال عملیات مرمت با حفظ هویت تاریخی خود بازسازی شد.

ملا حمیدالله نثار، رئیس اطلاعات و فرهنگ استان غزنی افغانستان اعلام کرد این مسجد که اولین مسجد تاریخی منطقه محسوب می‌شود، در آستانه تخریب قرار داشت که با همکاری بنیاد فرهنگی آقاخان نجات یافت. وی از کیفیت کار انجام شده تقدیر کرد و خواستار ادامه این همکاری‌ها برای مرمت دیگر آثار تاریخی شد.

فضل کریم، مهندس مسئول پروژه از سوی بنیاد آقاخان تأکید کرد مرمت این بنا با رعایت تمام استانداردهای حفاظت از میراث فرهنگی و بدون آسیب به اصالت تاریخی آن انجام شده است

...

پایان پیام/