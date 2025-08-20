برگزاری آیین ملی تکریم فعالان مساجد کشور با عنوان «مثل نصرالله»

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیین سومین همایش ملی تکریم فعالان مساجد کشور با حضور گسترده خادمان، ائمه جماعات، فرماندهان پایگاههای بسیج، نمایندگان نهادهای مذهبی و خانوادههای معزز شهدا در روز چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ در شبستان امام علی(ع) مسجد جمکران آغاز شد.
مقرر شد در این همایش که به همت قرارگاه ملی مسجد و با مشارکت سازمان بسیج مستضعفین برگزار شد، از اقدامات و ظرفیتهای مسجدمحور در حوزههای فرهنگی، تربیتی و اجتماعی گزارشگیری و تقدیر بهعمل آید. سخنرانان حاضر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب و مدافعان امنیت و سلامت، به تبیین اهمیت مسجد بهعنوان کانون هدایت، جهاد فرهنگی و میدان تربیت پرداختند.
حاضرین و محورهای سخنرانی
به گزارش خبرنگار ابنا، در آغاز، حجتالاسلام اجاقنژاد، تولیت مسجد مقدس جمکران، ضمن خیرمقدم به مدعوین و عرض تسلیت ایام عزاداری اهلبیت(ع)، بر جایگاه مسجد در تاریخ اسلام و انقلاب تأکید کرد و نقش مساجد را در شکلگیری حرکتهای مردمی یادآور شد.
سخنرانان دیگری از جمله معاونان و فرماندهان نهادهای مرتبط با مسجد و بسیج، از جمله سردار سلیمانی فرمانده سازمان بسیج مستضعفین، نماینده ولی فقیه در سپاه و حاجآقا نوری، هر یک بهتفصیل درباره لزوم بازسازی کارکردی مساجد، تربیت امامان جماعت مسئوول و تقویت پایههای مردمی فعالیتهای مسجدی سخن گفتند. محورهای مشترک سخنرانیها عبارت بود از:
تبیین مسجد بهعنوان «قلب تپنده جامعه» و مرکز تربیت دینی و اجتماعی؛
ضرورت آمادگی مساجد در میدان جهاد شناختی و مقابله با عملیات روانی دشمنان؛
لزوم آموزش و توانمندسازی نیروهای مردمی و خادمان مسجدی؛
بازسازی ساختاری و تقویت کمی و کیفی نماز جماعت و فعالیتهای فرهنگی؛
اهمیت وحدت، پیروی از ولایت و تکیه بر تجارب موفق منطقهای (اشاره به تجربههای مقاومت و نام «سید حسن نصرالله» در سخنرانیها).
در بخشهایی از برنامه، سخنرانان با اشاره به پیشینه نقشآفرینی مساجد در انقلاب اسلامی و مقاومت، خواستار «حرکت جهادی» برای پر کردن خلأهای کنونی در عرصه مدیریتی و نیروی انسانی مساجد شدند و پیشنهاد شد سازوکارهای هماهنگ میان دستگاههای حوزوی، دولت و نهادهای مردمی تقویت شود.
تجلیل از فعالان و خانوادههای معزز شهدا
در این آیین از ۳۲ مسجد و فعال برتر کشور تقدیر شد و از خانوادههای معزز شهدا نیز بهصورت ویژه دعوت و قدردانی بهعمل آمد. در میان مدعوین خانوادههای چند شهید والامقام حضور داشتند و شماری از آنان برای دریافت لوح تقدیر و اهدای تندیس یادبود به روی سن دعوت شدند. بخشهایی از مراسم به قرائت یادبود و اهدای لوح و تابلو یادبود اختصاص داشت.
از جمله اسامی و استانهایی که در روند تجلیل بهصورت ویژه یاد شد میتوان به نمایندگان و فعالانی از استانهای اردبیل، آذربایجان شرقی، تهران، اصفهان، کرمان، خراسانها، بوشهر، فارس و سایر نقاط کشور اشاره کرد که بهنوبت برای دریافت لوح و تقدیرنامه به جایگاه فراخوانده شدند.
برنامهها و طرحهای معرفیشده
سخنرانان و برگزارکنندگان از اجرای طرحهای مسجدمحور یاد کردند که از جمله آنها میتوان به «۱۳ رویداد مسجدمحور در ۱۳ جمعه» با عنوان «جمعه مسجد الاقصی» اشاره کرد که از اوایل خرداد ماه و در آستانه سالروز آزادسازی خرمشهر آغاز شده بود. همچنین بر ضرورت تکرار و تعمیم تجربههای موفق استانی و منطقهای برای افزایش نشاط و کارآمدی مساجد تأکید شد.
از دیگر پیشنهادات مطرحشده در همایش، تشکیل قرارگاه هماهنگِ مدیریت مساجد، ایجاد سازوکارهای توانمندسازی ائمه جماعات و خادمان مساجد و بهرهگیری از ظرفیت مؤسسات خیریه و نیروهای مردمی در جهت پشتیبانی از مساجد فاقد امام جماعت بود.
مواضع کلیدی و پیامها
سخنرانان بر این نکته تأکید کردند که مسجد صرفاً بنایی فیزیکی نیست بلکه باید بهصورت «آبادانی باطنی و معنوی» درآید؛ بدین معنا که علاوه بر ساماندهی ظاهری، مساجد باید در امور تربیتی، سیاسی-اجتماعی و جهاد فرهنگی فعال و پیشقراول باشند. بر لزوم جلوگیری از فراموشی نقش مساجد در میدانهای تحول اجتماعی و حضوری فعال در «نبرد شناختی» دشمنان نیز تأکید شد.
همزمان با تجلیلها، پیامهایی درباره حفظ انسجام، وحدت و پیروی از رهبر انقلاب و بهرهمندی از تجربیات مقاومت منطقهای مطرح گردید. سخنرانان از الگوهایی سخن گفتند که با تکیه بر مساجد و پایگاههای مردمی حرکت خود را آغاز کرده و امروز به برکتی در عرصه مقاومت تبدیل شدهاند.
مقامهای حاضر در پایان این همایش ضمن سپاس از تلاشهای دستاندرکاران برگزاری، بر تدوام این آیینها و تعمیم برنامههای موفق استانی به سراسر کشور تأکید کردند. برگزارکنندگان اعلام کردند که این روند تجلیل و توانمندسازی مساجد بهصورت مستمر دنبال خواهد شد تا مسجد همچنان بهعنوان مرکزی برای تربیت، جهاد فرهنگی و همبستگی اجتماعی در جامعه باقی بماند.
روز جهانی مسجد
«این همایش به مناسبت روز جهانی مسجد (۳۰ مرداد یا ۲۱ اوت) برگزار شد؛ «روز جهانی مسجد» یادآور سالروز به آتش کشیده شدن مسجدالاقصی توسط صهیونیستها در ۳۰ مرداد ۱۳۴۸ (۲۱ اوت ۱۹۶۹) است و هر ساله در ایران و جهان اسلام به عنوان روز حمایت از مسجد و جایگاه آن گرامی داشته میشود.»
