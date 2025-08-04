به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) _ ابنا _ به همت حجت‌الاسلام والمسلمین سخی سعادت، امام جماعت مسجد جامع حضرت محمد رسول‌الله(ص)، سلسله دروس دینی با محوریت احکام فقهی و عقاید اسلامی در این مسجد آغاز شده و به‌صورت منظم ادامه دارد.

این برنامه آموزشی که در فضای معنوی مسجد و دارالقرآن حضرت محمد رسول‌الله(ص) برگزار می‌شود، مورد استقبال پُرشور جوانان، نوجوانان و خانواده‌های متدین منطقه‌ی هفت شهر کابل قرار گرفته است.

حضور پسران و دختران در این جلسات، نشان‌دهنده‌ی علاقه‌مندی گسترده نسل جوان به فراگیری معارف دین و شناخت مبانی اسلام ناب محمدی(ص) است.

هدف این دروس، ارتقاء سطح آگاهی دینی جامعه شیعیان افغانستان، پاسخ به شبهات عقیدتی و تربیت نسل مؤمن و بصیر عنوان شده است.

این کلاس‌ها با نظم، برنامه‌ریزی دقیق و فضای آموزشی مناسب، همه‌روزه یا طبق زمان‌بندی اعلام‌شده در محل مسجد ادامه دارد.

علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به مسجد جامع حضرت محمد رسول‌الله(ص)، از جزئیات بیشتر درباره برنامه‌ها و زمان‌بندی کلاس‌ها آگاهی یابند.

