به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شب گذشته مسجد مبارک شاه نجف در بالاکوه چنداول افغانستان شاهد برگزاری مراسمی معنوی به مناسبت رحلت پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی (ص)، سالروز شهادت سبط اکبر پیامبر، حضرت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام علی بن موسیالرضا (ع) بود.
این مراسم با حضور گسترده مؤمنین و عاشقان اهلبیت(ع) همراه بود و با ختم قرآن کریم و برگزاری محافل عزاداری، حال و هوای معنوی ویژهای به خود گرفت.
محفل با سخنرانی حججاسلام والمسلمین استاد محمد ابراهیم قاسمی هلمندی ـ نماینده آیتالله واعظزاده بهسودی، شیر حسین صالحی، محمدجواد شریفی و استاد حاج آقای نصرالله نظری همراه بود که هر یک بر ضرورت پاسداشت آموزههای پیامبر اکرم(ص) و استمرار راه مقاومت و عدالتخواهی اهلبیت(ع) تأکید کردند.
جامعه مؤمن و عدالتخواه چنداول افغانستان با برگزاری این محفل بار دیگر وفاداری خود به آرمانهای جاودانه رسول گرامی اسلام(ص) و خاندان مطهرش را ابراز داشته و بر ادامه مسیر عزت، بیداری و وحدت پای فشرد.
در پایان، برگزارکنندگان این مراسم مصیبتهای عظمی را به محضر حضرت ولیعصر (عج)، مراجع معظم تقلید، علما و عموم مؤمنین جهان اسلام تسلیت و تعزیت عرض کردند.
