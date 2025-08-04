تجلیل از شاگردان ممتاز مرکز آموزشی کاج در کابل + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) _ ابنا _ در مراسمی باشکوه و روحافزا، مرکز بزرگ آموزشی کاج از شاگردان ممتاز و مدالآوران علمی، فرهنگی و ورزشی خود قدردانی کرد.
این برنامه با حضور مسئولان، اساتید، دانشآموزان، خانوادهها و جمعی از شخصیتهای علمی و دینی برگزار شد و فضای مدرسه را لبریز از افتخار، انگیزه و امید ساخت.
سخنران ویژه مراسم، حجتالاسلام والمسلمین استاد سردار علی محسنی، خطیب جمعه کابل و نماینده آیتالله فاضلی، با تأکید بر جایگاه بلند علم در اسلام، علمآموزی را وظیفهای مقدس و مسئولیتی اجتماعی خواند و از جوانان خواست با انگیزهای الهی و تلاش پیگیر، در مسیر خدمت به دین و جامعه گام بردارند.
در ادامه، از برترینهای علمی و برندگان مسابقات فرهنگی و ورزشی، با اهدای لوح، مدال و هدایا تجلیل شد. شور و شعف این مراسم در نگاه شاگردان و خانوادهها موج میزد و بر اهمیت استمرار چنین برنامههایی برای شکوفایی نسل آینده تأکید شد.
...
پایان پیام/
نظر شما