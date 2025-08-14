برگزاری مراسم اربعین حسینی(ع) در مسجد جامع رهبر شهید در شهر بامیان افغانستان / حسرت زائران افغانستانی برای کربلا

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسبت اربعین حضرت اباعبداللهالحسین(ع) و یاران وفادارش، مراسم مرثیهخوانی با حضور جمعی از مؤمنان و عاشقان اهلبیت(ع) در مسجد جامع رهبر شهید شهر بامیان افغانستان برگزار شد.
این مراسم پس از اقامه نماز ظهر و عصر به امامت حجتالاسلام والمسلمین استاد صادقی آغاز گردید.
استاد صادقی ضمن عرض تسلیت به مناسبت چهلمین روز شهادت سرور شهیدان، با اشاره به وضعیت امسال زائران افغانستانی گفت: «متأسفانه در اربعین حسینی امسال عاشقان اباعبداللهالحسین(ع) از کشور افغانستان نتوانستند به زیارت آن حضرت مشرف شوند.»
وی در ادامه از جناب قاری مهدوی، مرثیهسرای اهلبیت(ع)، دعوت کرد تا در رثای امام حسین(ع) و شهدای کربلا به مرثیهخوانی بپردازد.
فضای معنوی مسجد با نوای حزنانگیز مرثیهخوانی و اشکهای سوگواران همراه شد و حاضران بار دیگر پیمان وفاداری خود به آرمانهای عاشورا را تجدید کردند.
...
پایان پیام/
نظر شما