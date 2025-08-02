به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم بزرگداشت سالروز شهادت کریم اهل‌بیت، امام حسن مجتبی(ع)، امروز شنبه، ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ برابر با ۸ صفر، در دفتر نمایندگی آیت‌الله‌ فیاض در استان بامیان افغانستان با حضور پررنگ علمای شیعه، طلاب، موسفیدان، جوانان و نمایندگان دفاتر مراجع تقلید برگزار گردید.

در این محفل معنوی، سخنرانان با یادآوری مقام شامخ امام حسن(ع) بر ضرورت شناخت ابعاد زندگی سیاسی، اخلاقی، تربیتی و اجتماعی آن حضرت تأکید کردند.

حجت‌الاسلام محمد رضایی، مسئول دفتر فرهنگی آیت‌الله‌ فیاض در استان بامیان افغانستان، هدف از برگزاری این مراسم را «معرفی دقیق سبک زندگی امام حسن مجتبی(ع) به جامعه جوان و متفکر» عنوان کرد.

وی افزود: «امام حسن(ع) نه‌تنها نماد صلح، بلکه نمونه‌ای کامل از بصیرت، ایثار و مقاومت در مسیر حق بود.»

حجت‌الاسلام علی حسین جعفری، استاد حوزه علمیه امام جعفر صادق(ع) و یکی از سخنرانان دیگر مراسم، این برنامه را «نماد عشق پاک پیروان اهل‌بیت(ع) به امام حسن(ع)» دانست و خاطرنشان کرد: «امروز، جوانان باید امام حسن مجتبی(ع) را به عنوان الگویی از تقوا، صبر، سخاوت و وحدت‌طلبی بشناسند و سیره آن حضرت را در زندگی فردی و اجتماعی خود جاری سازند.»

این مراسم با ذکر مصیبت، قرائت زیارت‌نامه و دعا برای تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر(عج) به پایان رسید.

