به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسعود پزشکیان که صبح امروز - شنبه ۱۱ مرداد - به دعوت نخست وزیر پاکستان و به منظور سفری رسمی عازم این کشور شده بود، پس از حضور در مرکز ایالت پنجاب و ادای احترام به مقام محمد اقبال لاهوری، شاعر و متفکر بزرگ اسلامی، با استقبال آقای «شهباز شریف» نخست وزیر پاکستان، وارد اسلام‌آباد پایتخت این کشور شد.

مراسم استقبال رسمی از رئیس جمهور کشورمان پیش از ظهر فردا از سوی آقای شهباز شریف و در محل کاخ نخست وزیری پاکستان برگزار خواهد شد.

پزشکیان پس از برگزاری نشست هیئت‌های عالی‌رتبه دو کشور به ریاست روسای دو دولت، با رئیس جمهور و روسای مجالس ملی و سنای پاکستان نیز دیدار و گفت‌وگو خواهد داشت.

