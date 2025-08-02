به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهور ایران امروز شنبه برای سفری ۲ روزه وارد پاکستان شد؛ سفری که از جنبه‌های متعددی حائز اهمیت است و رسانه‌های پاکستانی نیز در گزارش‌هایی این مسئله را برجسته کرده‌اند.

«شهباز شریف» نخست‌وزیر پاکستان عصر شنبه با انتشار تصاویری از دیدارش با رئیس‌جمهور پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «مفتخرم که از برادرم، جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران، در سفر رسمی‌شان به پاکستان استقبال می‌کنم.»

وی افزود: «ما مشتاقانه منتظر تعاملات اساسی خود در طول این سفر مهم هستیم که راه را برای روابط قوی‌تر پاکستان و ایران هموار خواهد کرد.»

سفر رئیس‌جمهور ایران به دعوت نخست‌وزیر پاکستان انجام می‌شود و اولین سفر رسمی پزشکیان به پاکستان به عنوان رئیس‌جمهور ایران است.

«سید عباس عراقچی» وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران همزمان با سفر «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهوری ایران به اسلام‌آباد در یادداشتی در یک رسانه پاکستانی با تاکید بر اینکه «یکی از اصول اساسی سیاست خارجی ایران، ایجاد روابط قوی، پایدار و متقابلاً سودمند با همسایگانش است» خاطر نشان کرد که «در این چشم‌انداز، رابطه ما با پاکستان جایگاه ویژه‌ای دارد».

همانطور که در بیانیه مطبوعاتی وزارت امور خارجه ایران آمده است، هیات عالی رتبه شامل وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، وزرای ارشد و دیگر مقامات عالی رتبه، رئیس‌جمهور پزشکیان را در طول این سفر همراهی می‌کنند.

