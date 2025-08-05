خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: روایت اول: عن مولانا و مقتدانا الإمام الصادق (ع): «إِذَا رَأَیْتُمُ الْعَبْدَ یَتَفَقَّدُ الذُّنُوبَ مِنَ النَّاسِ نَاسِیاً لِذَنْبِهِ فَاعْلَمُوا أَنَّهُ قَدْ مُکِرَ بِه»[۱]؛ هرگاه دیدید بنده ای به گناهان مردم پرداخته و گناه خود را فراموش کرده است، بدانید گرفتار مکر شده است.



روایت دوم: عن مولانا و مقتدانا امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (ع): «مَنْ أَبْصَرَ عَیْبَ نَفْسِهِ لَمْ یَعِبْ أَحَداً»[۲]؛ هر کسی عیب خودش را ببیند، از هیچ کس عیبجویی نکند.

متأسفانه امروزه یکی از مشکلاتی که در سطح جامعه و حتی در بین اهل علم شیوع پیدا کرده است، عیب‎جویی نسبت به دیگران است. برخی از افراد در برخورد با دیگران آن‎چنان گناهان و عیوب آن شخص را برجسته می‎کنند که حیثیت اجتماعی او را از بین می‎برند اما زمانی که نوبت به گناهان و عیوب خودشان می‎رسد، در اوج غفلت و بی‎توجهی از کنار آن می‎گذرند. این دسته از افراد مصداق کلام امام صادق (ع) هستند که فرموده است کسی که به تفقد در گناهان دیگران می‎پردازد، دچار مکر الهی می‎شود. این دسته از افراد به سبب عیب‎جویی از دیگران، دچار سوء ظن و بدگمانی نسبت به دیگران می‎شوند و بدون اینکه زمینه‎های ایجاد خطا و گناه را در شخص مقابل بررسی کنند، درباره او قضاوت می‎کنند لذا در روایات در مورد قُضات سفارش شده است که قاضی باید به هر دو طرف دعوا نگاه یکسان داشته باشد. در حالات بزرگان آمده است که نسبت به همه انسانها حسن ظن داشته‎اند و حتی اگر گناهی از کسی سر می‎زد سعی می‎کردند که روی گناه او سرپوش بگذارند.



اما کسانی که به بررسی عیوب و گناهان خود می‎پردازند و در صدد عیب‎جویی از دیگران نیستند در حقیقت زمینه رشد و تعالی خود را فراهم می‎کنند لذا انسان باید سعی کنید از پرداختن به عیوب دیگران خودداری کند و عیوب خود را ببیند و برطرف نماید سراغ عیب و گناه دیگران نخواهند رفت. علاوه بر این اگر افراد عیوب و نقصان‎های خود را بررسی کرده و آن را برطرف کنند، در حقیقت زمینه رشد و تعالی خود را فراهم کرده‎اند.



امام علی علیه السلام : یا عَبدَ اللّه ِ ، لا تَعجَلْ فی عَیبِ أحَدٍ (عَبدٍ) بِذَنبِهِ فلَعَلَّهُ مَغفورٌ لَهُ ، و لا تَأمَنْ عَلی نَفسِکَ صَغیرَ مَعصِیَةٍ فلَعَلَّکَ مُعَذَّبٌ عَلَیهِ ، فَلْیَکفُفْ مَن عَلِمَ مِنکُم عَیبَ غَیرِهِ لِما یَعلَمُ مِن عَیبِ نَفسِهِ ، وَ لْیَکُنِ الشُّکرُ شاغِلاً لَهُ عَلی مُعافاتِهِ مِمّا ابتُلِیَ بِهِ غَیرُهُ .

ای بنده خدا! در خرده گیری از گناه کسی شتاب مکن؛ زیرا چه بسا که او آمرزیده شده باشد. و در مورد خویش، به گناه کوچکی که کرده ای، ایمن مباش؛ زیرا شاید که به سبب آن عذاب شوی. پس، هر یک از شما از دیگری عیبی بداند، نباید به خرده گیری از او بپردازد ؛ زیرا می داند که خود نیز عیبی دارد و باید شکر این موهبت که عیبهایی که در دیگران هست در او نیست، وی را به خود مشغول دارد [و از عیب جویی دیگران باز ایستد].[۳]

