به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آکادمی ملی اطلاعات ترکیه در گزارشی جدید که رسانههای ترکیه آن را قابل توجه توصیف کردهاند، خواستار اتخاذ اقدامات فوری با اولویت بالا شد. از جمله این اقدامات، ساخت پناهگاههای زیرزمینی در شهرهای بزرگ است؛ این توصیهها پس از ارزیابی جنگ ۱۲ روزه میان اسرائیل و ایران ارائه شدهاند.
براساس گزارش رسانههای ترکیه از جمله روزنامه «حریت»، آکادمی ملی اطلاعات ترکیه تحلیلی از جنگ ۱۲ روزه ارائه کرده که به گفته آنها، توازن منطقهای را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. این تحلیل تحت عنوان «جنگ ۱۲ روزه و درسهای آموختهشده برای ترکیه» منتشر شده و بر تدابیری در حوزههای دفاعی و امنیت داخلی تأکید دارد.
مهمترین توصیههای گزارش به شرح زیر است:
سامانههای پدافند هوایی
گزارش تأکید دارد که جنگ اخیر نشان داد اسرائیل برتری مطلق هوایی داشته و همین مسأله اهمیت توسعه سامانه پدافند چندلایه را برای ترکیه دوچندان میکند. بهویژه سامانههای پدافند هوایی ارتفاع پایین برای حفاظت از تأسیسات راهبردی از جمله ساختمانهای امنیتی باید در اولویت قرار گیرد.
توسعه سامانههای موشکی اولویتدار
با وجود قدرت پدافند هوایی اسرائیل، این سامانهها نتوانستند با موشکهای فراصوت ایران مقابله کنند. بنابراین ترکیه باید سرمایهگذاری در تولید موشکهای بالستیک و فراصوت را افزایش دهد.
جنگ الکترونیک و پهپادها
تأکید گزارش بر این است که ترکیه باید تمرکز بیشتری بر توسعه فناوری پهپادها و سامانههای جنگ الکترونیک داشته باشد. در عین حال، اثربخشی پایین سرمایهگذاریهای سنتی ایران در این زمینه نیز مورد انتقاد قرار گرفته است.
ساخت پناهگاههای زیرزمینی
گزارش توصیه میکند که دولت ترکیه پناهگاههای مجهز در تأسیسات راهبردی و همچنین پناهگاههای عمومی با دسترسی سریع در شهرهای بزرگ ایجاد کند.
سامانههای هشدار زودهنگام
ضرورت ایجاد سامانههای هشدار سریع در برابر هرگونه حمله هوایی نیز از دیگر محورهای مهم گزارش است.
بستن راه نفوذ داخلی
این گزارش به نقش قابلتوجه عوامل نفوذی داخلی در حملات اسرائیل به ایران اشاره کرده و هشدار میدهد که ترکیه باید با مدیریت مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داخلی، جلوی شکلگیری تهدیدهای مشابه را بگیرد.
تقویت همبستگی ملی
در ادامه، بر لزوم تقویت وحدت ملی و همبستگی اجتماعی تأکید شده است. همچنین طرحهایی مانند «ترکیه عاری از تروریسم» برای افزایش انسجام اجتماعی پیشنهاد شدهاند.
