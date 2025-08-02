روایت نبرد ۱۲ روزه، نیازمند نگاهی عمیق و راهبردی است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، ابراهیم عزیزی در جمع فعالان فرهنگی و رسانهای در حرم مطهر شاهچراغ(ع) با بیان اینکه تحلیل ریشهها و پیامدهای «دفاع ۱۲روزه» نیازمند رویکردی عمیق و مبتنی بر گفتمان انقلاب اسلامی است، تأکید کرد: آنچه در این نبرد رخ داد، جلوهای از اراده ملتی بود که در برابر پروژههای پیچیده دشمن ایستاد.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به زمینههای شکلگیری این مقابله، اظهار کرد: طوفان الاقصی در حقیقت پاسخی به سلسله توطئههایی بود که در قالب ترور فرماندهان و نخبگان علمی کشور و بهمنظور پیشبرد پروژههایی نظیر «طرح آبراهام» طراحی شده بود؛ اما این توطئهها با ایستادگی ایران نقش بر آب شد.
وی افزود: دشمن تصور میکرد با فشار ترکیبی میتواند اقتدار منطقهای ایران را تضعیف کرده و توان هستهای و موشکی کشور را به چالش بکشد، اما نتیجه کاملاً معکوس بود و اشتباه محاسباتی آنان، واکنش سخت ایران را در پی داشت.
جنایات صهیونیستها؛ نمایش حقارت در میدان نبرد
عزیزی با محکوم کردن حملات بیرحمانه رژیم صهیونیستی به غیرنظامیان، گفت: کشتار زنان و کودکان نشانهای از فروپاشی اخلاقی این رژیم است، چرا که هنر در میدان نبرد واقعی است نه در قتلعام مردم بیدفاع.
وی افزود: این رژیم که پس از شکستهای پیاپی در سوریه و لبنان دچار سرگیجه راهبردی شده بود، در مواجهه با ایران نیز با خطای محاسباتی، گامی در مسیر نابودی خود برداشت.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، با تأکید بر اینکه جبهه مقاومت فقط به لبنان و سوریه محدود نیست، تصریح کرد: در اقصی نقاط جهان، ظرفیتهایی آماده فعالسازیاند که به اقتضای زمان وارد میدان خواهند شد.
عزیزی گفت: دشمن تصور میکرد ایران از ابزارهای منطقهایاش فاصله گرفته و میتواند در این شرایط به اهدافش برسد، اما با پاسخ سخت ایران دریافت که این برداشت، صرفاً یک توهم بوده است.
وی در ادامه، گفتمان انقلاب اسلامی را منطقی و هوشمندانه توصیف کرد و افزود: ما با همین منطق وارد مذاکرات شدیم؛ بدون وابستگی و با آگاهی از عهدشکنیهای غرب که در عمل نیز رخ داد و برای همگان آشکار شد.
عزیزی در پایان به تلاشهای دشمن برای براندازی نظام نیز اشاره و بیان کرد: با وجود طراحی گسترده در مرزهای شرقی و غربی کشور، این توطئهها با هوشیاری نیروهای امنیتی و حمایت مردم نقش بر آب شد و دشمن در جنگ ترکیبی اخیر شکست مفتضحانهای را متحمل شد.
