به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سیدامیر حسین‌جو امروز یکشنبه، ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ از آمادگی کامل ستاد استان برای اعزام زائران اربعین حسینی خبر داد و اشاره کرد: تاکنون ۴۶ هزار و۴۵۰ نفر در سامانه سماح ثبت‌نام کرده‌اند.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران افزود: از این تعداد، ۲۲ هزار نفر با اتوبوس، ۲۰ هزار و ۵۰۰ نفر به‌صورت شخصی و یک هزار و ۲۵۰ نفر با پرواز هوایی، به عراق اعزام می‌شوند.

وی با بیان اینکه اعزام زائران با قطار ۱۵ مرداد با برگزاری مراسم در ایستگاه راه‌آهن ساری صورت می‌گیرد، افزود: ۴۰۰ زائر از ساری و ۴۶۰ زائر از گرگان با قطار سفر خواهند کرد.

حسین‌جو همچنین اعلام کرد: تا به امروز، دو هزار و ۸۰۰ نفر به عراق اعزام شده‌اند و ۳۰۰ دستگاه کامیون اقلام مورد نیاز را به موکب‌ها ارسال می‌کنند.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران افزود: تاکنون ۱۷۴ دستگاه کامیون از مرز خارج شده و ۵۶ دستگاه دیگر در حال بارگیری هستند.

وی در ادامه بیان کرد: رسانه‌ها نقش مهمی در این آئین معنوی دارند و با اطلاع‌رسانی به‌موقع و دقیق می‌توانند به تسهیل حضور زائران و ارتقای امنیت و آگاهی کمک کنند.

حسین‌جو با تأکید بر حفظ هیجان و شور زیارت در میان جوانان اعلام کرد: صدا و سیمای مازندران و رسانه‌های مطبوعاتی و حقیقی و مجازی با همکاری ۳۰ خبرنگار، پوشش خبری خوبی از این بزرگترین پیاده‌روی اربعین ارائه خواهند داد.

-------------------------

پایان پیام/۳۴۴