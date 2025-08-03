به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سیداسماعیل میرغضنفری امروز یکشنبه، ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ در سومین جلسه ستاد اربعین استان گیلان ضمن گرامیداشت ایام اربعین حسینی، اظهار کرد: شور و عشق به امام حسین (ع) از کودکی در جان و روح مردم این سرزمین نهادینه شده و زیارت عاشورا با دعای شفاعت آن حضرت پایان می‌یابد که امید است شفاعت سیدالشهدا شامل حال همه عاشقانش شود.

فرماندار رشت با تأکید بر اینکه برنامه‌های اربعین باید بر پایه باور قلبی و اعتقاد راسخ شکل گیرد، افزود: هر فرد به اندازه ایمان خود می‌تواند در احیای این سنت حسنه سهیم باشد.

وی با اشاره به اینکه فلسفه قیام امام حسین (ع) اصلاح جامعه بوده است، گفت: در برابر هجمه‌های فرهنگی دشمن و گسترش منکرات، باید با اتحاد و عمل دینی ایستادگی کرد تا مسیر اصلاح اجتماعی ادامه یابد.

میرغضنفری با قدردانی از تلاش‌های شهرداری و سازمان سیما و منظر شهری در فضاسازی فرهنگی و مذهبی ایام محرم و اربعین بیان کرد: تبلیغات نقش مهمی در انتقال پیام دارد و اقدامات خلاقانه این نهادها شایسته تقدیر است.

فرماندار رشت با اشاره به همکاری صنعت، معدن و تجارت و اصناف در پشتیبانی از موکب‌ها افزود: این حرکت ارزشمند می‌تواند زمینه‌ساز خیر و برکت برای جامعه باشد.

وی با تأکید بر برگزاری مراسم جاماندگان اربعین در رشت گفت: این مراسم به صورت ویژه در میدان شهرداری رشت (شهدای ذهاب) برگزار خواهد شد و بیش از ۱۵ موکب در این میدان و مسیرهای منتهی به آن مستقر می‌شوند تا خدمات فرهنگی، مذهبی و مردمی به شرکت‌کنندگان ارائه دهند.

میرغضنفری همچنین از اجرای ویژه‌برنامه‌های متنوع مذهبی از ۱۷ صفر تا پایان ماه صفر در سطح شهر رشت خبر داد و بیان کرد: گروه‌های مردمی، فرهنگی و مذهبی در این ایام فعال خواهند بود.

فرماندار رشت با تأکید بر رعایت مسائل بهداشتی و فرهنگی بیان کرد: حضور باشکوه مردم باید همراه با نظم، اخلاق دینی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی باشد.

