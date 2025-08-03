به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در ابتکاری برای تقویت پیوند تاریخی میان شعر و مکان، سازمان جهان اسلام برای آموزش، علوم و فرهنگ (ایسیسکو) از آغاز دومین دوره مسابقه سالانه شعر «شهرهای قصیده‌ها» خبر داد. مسابقه‌ای که امسال به شهر سمرقند در جمهوری ازبکستان به مناسبت انتخاب این شهر به‌عنوان پایتخت فرهنگ در جهان اسلام برای سال ۲۰۲۵ اختصاص یافته است.

این مسابقه با هدف احیای بازنمایی شاعرانه و زیبایی‌شناختی تاریخ و جغرافیای شهرها، هر سال هم‌زمان با اعلام پایتخت‌های فرهنگی اسلامی برگزار می‌شود. در این چارچوب، سمرقند به‌عنوان شهری الهام‌بخش در تمدن اسلامی و جهانی، کانون شعر و خاطره قرار گرفته است.

مهلت شرکت در مسابقه تا دی ماه ۱۴۰۴

به گفته ایسیسکو، ارسال آثار شعری به زبان‌های عربی و ازبکی از ۱ آگوست ۲۰۲۵ (۱۰ مرداد ۱۴۰۴) آغاز شده و تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۰ دی ۱۴۰۴) ادامه خواهد داشت. هیئتی داوری متشکل از کارشناسان و شاعران برجسته، آثار را ارزیابی و سه برنده نهایی را معرفی خواهد کرد.

جوایز به ترتیب ۳ هزار دلار برای نفر اول، ۲ هزار دلار برای نفر دوم و هزار دلار برای نفر سوم خواهد بود؛ همچنین به تمامی برندگان گواهی‌نامه تقدیر اهدا می‌شود و دیوان شعری از آثار برگزیده توسط ایسیسکو منتشر خواهد شد.

شروط شرکت در مسابقه

بر اساس ضوابط اعلام‌شده، آثار عربی باید به قالب شعر کلاسیک (عمودی یا نیمایی) سروده شوند. اشعار ازبکی نیز باید از نظر وزنی و زیبایی‌شناختی با معیارهای سنتی شعر ازبکی همخوانی داشته باشند. موضوع کلی نیز باید برگرفته از تاریخ، جغرافیا، میراث فرهنگی و زیبایی‌های شهر سمرقند باشد. هر اثر نباید بیش از ۳۰ بیت یا سطر شعری داشته باشد.

سمرقند؛ شهری به بلندای تاریخ

«سمرقند» بهشت زمین، شهر گنبدهای لاجوردی و نگین تمدن شرق، قدمتی بیش از ۳۵۰۰ سال دارد. این شهر که روزگاری اقامتگاه شاهان و محل تلاقی بزرگ‌ترین تمدن‌های جهان بوده، الهام‌بخش شعرای عرب، فارسی‌زبان و جهانی بوده است.

این شهر از حکومت‌های ایرانی، یونانی، چینی، اسلامی و مغول گرفته تا حضور در دوره اتحاد جماهیر شوروی، همواره جایگاهی نمادین در تاریخ شرق داشته و پس از استقلال ازبکستان در سال ۱۹۹۱، دومین شهر بزرگ کشور باقی مانده و جایگاه فرهنگی و معنوی خود را حفظ کرده است.

نام سمرقند در زبان ازبکی به‌معنای «قلعه زمین» یا «چهره زمین» آمده، و برخی آن را به شخصیتی تاریخی به‌نام "سمر" نسبت می‌دهند. این شهر از نقاط کلیدی جاده ابریشم بود، جایی که رازهای ساخت کاغذ به جهان معرفی شد و صنایع ابریشم رونق گرفت. امروز نیز با وجود ۷ اثر ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی یونسکو، از جمله آثار نمادین سمرقند، این شهر به‌عنوان یکی از مقاصد برجسته گردشگری و فرهنگی جهان اسلام معرفی می‌شود.

شاعران و جهان‌گردان بسیاری، سمرقند را ستوده‌اند؛ از ابن‌بطوطه گرفته تا یاقوت حموی، مقدسی و امین معلوف. هر یک، این شهر را مظهر زیبایی، همزیستی و شکوه تمدنی دانسته‌اند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸