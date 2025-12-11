بازتاب جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا(س) در قصیده سید عبدالله حسینی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عبدالله حسینی در قصیده‌ای بلند، با اشاره به عظمت و جایگاه بی‌مانند حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، زبان شعر را وسیله‌ای برای بیان ارادت و عشق به این بانوی بزرگ اسلام قرار داده است.

ما را زبان الکن و توصیف تو محال

یا فاطمه، ز مهر، میسر کن این مجال

ای در تغزل از تو زبان ترانه، گنگ

ای در ستایش تو لسان قصیده لال

آنقدر باشکوه وبلندی که فتح تو

ای قله رفیع تماشا، بود محال

ای ماه جایگاه، کند بر تو گر نگاه

افتد، ز رفعت تو کلاه از سر خیال

نشناخت قدر و منزلتت را بجز علی

آنسان که قدر ومنزلتش غیر ذوالجلال

اطعام میکنی به مساکین کوی خویش

از جود، پیش از آنکه کند سائلی سوال

روزی اگر که حُسن مجسم شود، تویی

هم مظهر جلالی و هم مظهر جمال

زُهدان کائنات زآوردنت عقیم

قد فلک ز پرورش مثل تو هلال

خم شد پدر که بوسه به دستت زند زعشق

یعنی برای آن عظمت میم گشت دال

دربان بارگاه شما صد یمن، اویس

بانوی من غلام تو، صد مأذنه بلال

ماه نگاه روشنت ای خوب، بی غروب

خورشید چشمهای تو ای مهر، بی زوال

طاووس جنت است حسینت اگر، تویی

باغ برین جنت فردوس را غزال

تو بین آسمان وزمین در ترددی

وا کرده ای به سمت خدا راه اتصال

تو فتح کرده ای قلل شرق و غرب را

جولانگه تو مرز جنوب است تا شمال

عطر تو در تمام جهان منتشر شده است

آیا شما دوباره تکان داده اید شال

پیچیده است صیت سماواتی شما

از شرق نجد یکسره تا غرب پرتغال (۱)

فرزند توست منجی انسان بی پناه

روز ظهور میرود از قلب تو ملال

بر کائنات واسطه فیض حق تویی

نوشیدم از صراحی تو ساغر وصال

پل بسته ای به عرش که انسان رسد به اوج

طی می شود به یاری تو وادی کمال

گفتی که مضجع تو نهان گردد و علی

بادرد و داغ امر تو را کرد امتثال

آرامگاه پاکت اگر می شد آشکار

می اوفتاد کعبه زهر دیده لا محال

نفرین به غاصبان فدک، روح من فداک

کردند اگر حرام خداوند را حلال

خلقت ز آفرینش نورت شروع شد

ای اولین سروده خلاق بی مثال

ای خلقت نخست نباید ز روی جهل

سن تو را شمرد به مقیاس ماه و سال

شیعه برد بدامن تو دست التجا

سیراب اهل سنت از آن کوثر زلال

تو محور وفاق تمام مذاهبی

نام تو رمز وحدت و تقریب و اعتدال

داریم اختلاف فراوان ولی ز عشق

تا میرسد به نام تو کم میشود جدال

بر ما ائمه حجت حقند، تو، ولی

بر هفت و چار حجت خلاق لایزال

گسترده ای چنان به جهان پر که کائنات

محواست زیر سایه تو ای گشوده بال

تو تکیه گاه حیدر کرار بوده ای

چون تکیه بر صلابت تو میدهد جبال

سیده نساء جهان مریم است. تو

هم سرور زنانی و هم بر تر از رجال



۱. اشاره به داستان سه دختر مسیحی پرتغالی که در حالت کشف و شهود حضرت زهرا سلام الله برآنها جلوه گر شد و امروز مکانی که این مشاهده صورت گرفت زیارتگاه فاطیما بنا شده است

