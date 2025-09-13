به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از مشهد مقدس؛ بهمناسبت گرامیداشت یکهزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر اکرم (ص) و همزمان با ایام هفته وحدت نشست مشترکی روز شنبه بیست و دوم شهریورماه با عنوان «از سمرقند تا توس؛ نگاهی به میراث مشترک فرهنگی» با حضور صاحبنظران ایرانی و ازبکستانی در تالار شیخ طوسی سازمان علمی فرهنگی آستان قدس رضوی در جوار حرم مطهر رضوی برگزار شد.
در این نشست علمی فرهنگی، جمعی از مسئولان، کارشناسان و پژوهشگران آستان قدس رضوی از ایران و همچنین اعضای بنیاد بینالمللی امیر علیشیر نوایی ازبکستان حضور داشتند.
در این نشست استادان و پژوهشگران، «کرامت ملا خواجهیوا»، «دلنواز یوسفاوا»، «فضلالدین محمدرجباف» و «امیدالله محموداف» از ازبکستان و همچنین «حمیدرضا نویدیمهر» و «غلامرضا جلالی» از جمهوری اسلامی ایران، سخنرانی کردند و دیدگاههای خود را در رابطه میراث مشترک میان ایران و ازبکستان مطرح کردند.
در این نشست «کرامت ملا خواجهیوا» به بیان تجلی اندیشههای عرفانی در شعر عبدالرحمن جامی و امیرعلیشیر نوایی پرداخت. سپس «دلنواز یوسفاوا»، به بررسی جایگاه امیرعلیشیر نوایی در ادبیات فارسی پرداخت. در این نشست «فضلالدین محمدرجباف» گزارشی از آموزش زبان فارسی در ازبکستان ارائه داد. همچنین «امیدالله محموداف» با موضوع روابط استاد و شاگردی میان امیرعلیشیر نوایی و شهابالدین عبدالله مروارید سخنرانی کرد.
در این نشست پژوهشگران ایرانی «حمیدرضا نویدیمهر» با موضوع تأملی در سرودههای فارسی امیرعلیشیر نوایی و «غلامرضا جلالی» با عنوان نقش عرفان در همگرایی امت اسلامی در آسیای میانه، تحقیقات و دیدگاههای خود را اظهار داشتند.
این نشست تخصصی در ادامه اجرای تفاهمنامه همکاریهای مشترک علمی و پژوهشی میان سازمان کتابخانهها، موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی و بنیاد بینالمللی امیر علیشیر نوایی ازبکستان و سفر هفت روزه هیئت اعزامی این بنیاد به ایران، اجرا گردید.
شایان ذکر است در ماههای اخیر برنامههای متنوع آموزشی و پژوهشی متعددی با حضور فعالان فرهنگی و دانشگاهی ازبکستان در حرم مطهر رضوی برگزار شده است و روابط علمی میان دو کشور با محوریت مشهدالرضا توسعه قابل توجهی یافته است.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما