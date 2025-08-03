به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ گزارشی در گاردین منتشر شده است، بر اساس گزارشی از سازمان «اقدام علیه خشونت مسلحانه» (AOAV)، ارتش رژیم اسرائیل حدود ۸۸ درصد از پروندههای تحقیقاتی مرتبط با ادعاهای جنایات جنگی و سوءرفتار نیروهایش را بدون پیگرد مختومه کرده یا بینتیجه رها کرده است.
از جمله پروندههای بینتیجه، میتوان به کشتار دستکم ۱۱۲ فلسطینی در صف دریافت آرد در شهر غزه (فوریه ۲۰۲۴)، حمله هوایی به اردوگاه پناهجویان در رفح که ۴۵ کشته برجای گذاشت (مه ۲۰۲۴) و تیراندازی به سوی ۳۱ فلسطینی در حال دریافت غذا در رفح (ژوئن ۲۰۲۵) اشاره کرد.
به گفته «ایان اورتون» و «لوکاس تساتزوریس»، پژوهشگران سازمان مذکور این آمارها نشان میدهد که رژیم اسرائیل به دنبال ایجاد الگویی سیستماتیک از «مصونیت از مجازات» است؛ بهویژه در مواردی که شامل اتهامهای جدی یا علنی علیه نیروهای نظامیاش است.
ارتش رژیم صهیونیستی مدعی است که براساس تعهدات داخلی و بینالمللی، فرآیندهایی برای بررسی حوادث استثنایی دارد که ممکن است شامل نقض قانون باشند. این بررسیها شامل تحقیقات کیفری توسط پلیس دادستانی ارتش و ارزیابیهای حقیقتیاب (FFA) توسط ستاد کل است.
با این حال، منتقدان این سیستم مانند گروه حقوق بشری «یشدین» (Yesh Din) معتقدند که این فرآیندها کند، غیرشفاف و بیاثر هستند؛ بهطوری که از میان ۶۶۴ تحقیق مربوط به عملیاتهای قبلی ارتش اسرائیل در غزه تنها یک مورد به پیگرد قضایی انجامیده است.
سازمان «اقدام علیه خشونت مسلحانه» در بازه اکتبر ۲۰۲۳ تا پایان ژوئن ۲۰۲۵، ۵۲ مورد تحقیقاتی را در رسانههای انگلیسی زبان شناسایی کرده که مربوط به ادعاهای آسیبدیدگی غیرنظامیان در غزه و کرانه باختری بودهاند. در مجموع این حوادث منجر به کشته شدن ۱۳۰۳ فلسطینی و زخمی شدن ۱۸۸۰ نفر شدهاند. تنها یک مورد از این تحقیقات به صدور حکم زندان منجر شده است.
ارتش اسرائیل مدعی است که هرگونه گزارش یا ادعای سوءرفتار را مورد بررسی قرار میدهد ولی شواهد و مدارک حاکی از این است که ادعای صهیونیست ها به ندرت به عدالت منتهی میشود.
صهیونیست ها در ماههای اخیر ادعا کردهاند که دهها پرونده تحقیقات جنایت جنگی سربازانش در جریان است ولی پژوهشگران سازمان اقدام علیه خشونت مسلحانه اعتقاد دارند که در عین حالی که تلفات غیرنظامی در نوار غزه افزایش مییابد، روند تحقیقات اسرائیلیها کندتر و مبهمتر میشود.
