محکومیت هتک حرمت مجدد صهیونیست‌های افراطی به مسجدالاقصی

۱۳ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۷:۴۹
محکومیت هتک حرمت مجدد صهیونیست‌های افراطی به مسجدالاقصی

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، هتک حرمت مجدد صهیونیست‌های افراطی به مسجدالاقصی به سرکردگی یکی از وزرای جنایتکار این رژیم را شدیدا محکوم و تاکید کرد: این تعرض نشانه دیگری از نیت شوم رژیم صهیونیستی برای استمرار تنش‌ و بحران‌آفرینی در فلسطین اشغالی و منطقه است.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در یک موضع‌گیری رسانه‌ای، هتک حرمت مجدد صهیونیست‌های افراطی به مسجدالاقصی به سرکردگی یکی از وزرای جنایتکار این رژیم را شدیدا محکوم و تاکید کرد این تعرض که نقض آشکار حرمت و جایگاه دینی این مکان مقدس و نیز نقض آشکار قطعنامه‌های سازمان ملل می‌باشد، نشانه دیگری از نیت شوم رژیم صهیونیستی برای استمرار تنش‌ و بحران‌آفرینی در فلسطین اشغالی و منطقه است.

 اسماعیل بقائی تصریح کرد: مسجدالاقصی به‌عنوان قبله‌گاه نخستین مسلمانان احترام ویژه‌ای در بین مسلمانان و مردم فلسطین دارد و فرقه صهیونیستی حاکم بر فلسطین اشغالی با بی‌حرمتی نسبت به این مکان مقدس در صدد تغییر هویت اسلامی و تاریخی قدس شریف، تحریک احساسات مسلمانان جهان و تشدید تنش در فلسطین اشغالی است.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: بیت‌المقدس یکپارچه، پایتخت همیشگی فلسطین است و جامعه جهانی وظیفه دارد رژیم اشغالگر را وادار به توقف سیاست‌های نژادپرستانه و جنایتکارانه علیه سرزمین و مردم فلسطین کند.

