به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در یک موضع‌گیری رسانه‌ای، هتک حرمت مجدد صهیونیست‌های افراطی به مسجدالاقصی به سرکردگی یکی از وزرای جنایتکار این رژیم را شدیدا محکوم و تاکید کرد این تعرض که نقض آشکار حرمت و جایگاه دینی این مکان مقدس و نیز نقض آشکار قطعنامه‌های سازمان ملل می‌باشد، نشانه دیگری از نیت شوم رژیم صهیونیستی برای استمرار تنش‌ و بحران‌آفرینی در فلسطین اشغالی و منطقه است.

اسماعیل بقائی تصریح کرد: مسجدالاقصی به‌عنوان قبله‌گاه نخستین مسلمانان احترام ویژه‌ای در بین مسلمانان و مردم فلسطین دارد و فرقه صهیونیستی حاکم بر فلسطین اشغالی با بی‌حرمتی نسبت به این مکان مقدس در صدد تغییر هویت اسلامی و تاریخی قدس شریف، تحریک احساسات مسلمانان جهان و تشدید تنش در فلسطین اشغالی است.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: بیت‌المقدس یکپارچه، پایتخت همیشگی فلسطین است و جامعه جهانی وظیفه دارد رژیم اشغالگر را وادار به توقف سیاست‌های نژادپرستانه و جنایتکارانه علیه سرزمین و مردم فلسطین کند.

...................................

پایان پیام/ 167