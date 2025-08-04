ژنرال بازنشسته صهیونیست: نتانیاهو منافع شخصی خود را در اولویت قرار داده است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اسحاق بریک ژنرال بازنشسته ارتش رژیم صهیونیستی در اظهاراتی ضمن تاکید بر لزوم پایان هرچه سریع‌تر جنگ علیه غزه گفت که اما در حال حاضر بنیامین نتانیاهو بی توجه به مساله اسرا، منافع شخصی خود را در اولویت قرار داده است.

این ژنرال بازنشسته صهیونیست افزود: هم اکنون دستیابی به توافقی برای پایان جنگ و بازگرداندن گروگان‌ها (اسرا) و خروج ارتش از غزه ضروری است اما نتانیاهو منافع شخصی خود را در اولویت قرار داده است.

وی گفت: همچنین درحال حاصر جریان «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی و «ایتمار بن‌گویر» وزیر امنیت داخلی به دنبال شهرک سازی در نوار غزه بوده و ایال زامیر رئیس ستاد ارتش باید برای درگیر کردن ارتش در این طرح‌ها استعفا دهد.

یائیر گولان رهبر حزب دموکرات‌های رژیم صهیونیستی نیز در اظهاراتی بر لزوم پایان هرچه سریع‌تر جنگ علیه غزه تاکید کرد و خواستار مخالفت و برگزاری تجمعات اعتراضی در برابر دفتر نخست وزیر رژیم اشغالگر به منظور فشار به کابینه برای بازگشت اسرا شد.

همچنین رام بن باراک نماینده فعلی کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی و معاون سابق سازمان جاسوسی موساد نیز در اظهاراتی تصریح کرد که کابینه افراطی و خارج از قانون نتانیاهو (رژیم) اسرائیل را به سمت نابودی سوق می‌دهد و باید بن‌گویر و اسموتریچ متوقف شوند، جنگ علیه غزه باید پایان یافته و به مرزهای هفت اکتبر بازگشت.

افرایم هالیوی رئیس پیشین سازمان جاسوسی موساد هم در اظهاراتی تاکید کرد که با مشاهده فیلم‌های منتشر شده اهمیت اولویت دادن به مساله اسرا بر هر چیز دیگری در کابینه را دریافتم اما متاسفانه تاکنون کابینه راه حلی برای مشکل اسرا و بازگرداندن تعدادی از آنها که همچنان در قید حیات هستند، پیدا نکرده است.

منابع خبری پیش تر گزارش دادند که جمعی از افسران سابق سرویس‌‎های امنیتی رژیم صهیونیستی در جریان تظاهرات در برابر وزارت جنگ این رژیم خواستار توقف جنگ غزه شدند.

این افسران سابق رژیم صهیونیستی با بیان اینکه جنگ ۲۲ ماه است بدون هدف ادامه دارد، گفتند که باید به جنگ غزه پایان داد و اسرا و نظامیان ما بازگردند.

آنها تاکید کردند که (رژیم) اسرائیل از برخی گروه‌ها از جمله جنایتکاران حمایت تسلیحاتی می‌کند و این کار باعث هرج و مرج در غزه می‌شود.

رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ ویرانگری را علیه ساکنان نوار غزه به راه انداخته که بر اثر آن، افزون بر ویرانی های عظیم و قحطی مرگبار بیش از هزاران فلسطینی که بیشتر آنها زن و کودک هستند، شهید و زخمی شده‌اند.

تل آویو با تحقیر جامعه بین المللی و نادیده گرفتن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای توقف فوری جنگ و دستورات دیوان بین المللی دادگستری برای اتخاذ تدابیری جهت جلوگیری از اقدامات نسل کشی و بهبود وضعیت فاجعه بار انسانی در نوار غزه همچنان به جنایات نسل کشی علیه ساکنان این منطقه ادامه می‌دهد.

با وجود همه این جنایت‌ها، رژیم صهیونیستی اعتراف کرده که هنوز نتوانسته به اهداف خود از این جنگ، یعنی نابودی جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از نوار غزه دست یابد.

