پیاده روی اربعین تجلی انتظار فعال

خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) _ ابنا: اربعین حسینی، تجلی زنده‌ای از مفهوم «انتظار» و پیوند عمیق آن با مهدویت به شمار می‌رود. این دو مفهوم، اربعین و مهدویت، در بستر فرهنگ شیعه، ارتباطی ناگسستنی با یکدیگر دارند و هر یک دیگری را تقویت و معنا می‌بخشد. اربعین، چهلمین روز شهادت امام حسین(ع) و یاران ایشان در کربلا است. این روز، یک مراسم عزاداری و نمادی از پایداری، ایستادگی و مبارزه با ظلم و جور است.



حرکت میلیونی زائران به سوی کربلا، تجدید میثاقی است با آرمان‌های حسینی و تأکیدی بر تداوم راه او. این حرکت عظیم، نشان‌دهنده‌ی زنده بودن روحیه‌ی جهاد و مقاومت در میان امت اسلامی است، روحیه‌ای که در انتظار ظهور منجی موعود، حضرت مهدی(عج)، معنا و جهت می‌یابد. مهدویت، اعتقاد به ظهور امام زمان(عج) به‌عنوان منجی آخرالزمان است که جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد. این اعتقاد یک باور مذهبی و یک انگیزه‌ی عملی برای مبارزه با ظلم و تلاش برای برقراری عدالت است. منتظران ظهور، با الهام از حماسه‌ی حسینی، درصدد هستند تا زمینه‌های ظهور را فراهم کنند و خود را برای یاری امام زمان(عج) آماده سازند.



اربعین و مهدویت در یک چارچوب مفهومی و عملی به هم پیوند می‌خورند. اربعین، نمادی از «انتظار فعال» است. زائران اربعین، با حرکت خود به سوی کربلا، نه تنها به سوگواری می‌پردازند، بلکه پیامی روشن به جهان مخابره می‌کنند: ما همچنان بر عهد و پیمان خود با امام حسین(ع) هستیم و در انتظار ظهور منجی موعود، حضرت مهدی(عج)، لحظه‌شماری می‌کنیم. این حرکت، تجلی عینی انتظار است؛ انتظاری که منفعلانه نیست، بلکه با عمل و تلاش همراه است. ندای هل من ناصر امام حسین (ع) تنها محدود به زمان و مکان کربلا نیست، بلکه در طول تاریخ و به‌ویژه در عصر غیبت، خطاب به همه‌ی منتظران ظهور است. زائران اربعین، با شرکت در این آیین معنوی، پاسخگوی این ندا هستند و اعلام می‌کنند که آماده‌ی یاری امام زمان(عج) در زمان ظهور هستند. جمعیت اربعین، نمایی کوچک از حکومت جهانی حضرت مهدی(عج) است.



در این آیین، میلیون‌ها انسان از ملیت‌ها، زبان‌ها و فرهنگ‌های مختلف، در کنار هم و با هدفی مشترک حرکت می‌کنند. این وحدت و همبستگی، یادآور جامعه‌ی ایده‌آلی است که حضرت مهدی(عج) در زمان ظهور برپا خواهند کرد. موکب‌های اربعین که به زائران خدمت‌رسانی می‌کنند، نمادی از عدالت و برابری است که در حکومت مهدوی حاکم خواهد شد. بی شک اربعین، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین آیین‌های مرتبط با عاشوراعاملی مؤثر در تسریع امر ظهور است، نقش کلیدی در زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا دارد. هر سال که میلیون‌ها نفر در اربعین شرکت می‌کنند، با یاد امام حسین(ع) به جهان اعلام می‌کنند که آرمان‌های حسینی همچنان زنده است و منتظران ظهور، آماده‌ی یاری امام زمان(عج) هستند.





اربعین و مهدویت، دو مفهوم مکمل در فرهنگ شیعه هستند. اربعین، نمادی از انتظار فعال و تجدید میثاق با آرمان‌های حسینی است، در حالی که مهدویت، امید به تحقق عدالت جهانی و ظهور منجی موعود را زنده نگه می‌دارد. پیوند این دو مفهوم، نشان‌دهنده‌ی این است که منتظران ظهور، نه تنها در انتظار نشسته‌اند، بلکه با عمل و تلاش خود، زمینه‌های ظهور را فراهم می‌کنند. اربعین، تمرینی برای حکومت جهانی حضرت مهدی(عج) است و زائران آن، سربازان آماده‌ی یاری ایشان در زمان ظهور هستند. در سایه‌ی حماسه‌ی حسینی، انتظار معنا می‌یابد و مهدویت، هدف و جهت می‌گیرد.