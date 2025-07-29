به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) _ ابنا_ در ادامه گزارشی مختصر از حوزه علمیه امامزاده یحیی (ع) در استان سرپل افغانستان که یکی از مراکز برجسته علوم دینی در شمال افغانستان بهشمار میرود خدمت شما ارائه میشود.
تاریخچه و موقعیت جغرافیایی
حوزه علمیه امامزاده یحیی (ع) با تلاشهای مجدانه مرحوم حضرت آیتالله سید محمدعلی عالمی بلخابی در سال ۱۳۸۶ هجری شمسی در جوار بارگاه مطهر امامزاده یحیی (ع) در روستای توغنی شهر سرپل تأسیس شد. این مدرسه علمیه در زمینی به مساحت بیش از ۶٬۰۰۰ متر مربع، به عنوان یکی از مراکز برجسته آموزشی و مذهبی منطقه شناخته میشود.
ساختمان و امکانات آموزشی
این حوزه علمیه در دو طبقه و بهصورت پختهکاری احداث شده است و دارای امکانات زیر میباشد:
۲۸ اتاق خوابگاهی برای طلاب لیلیه
۴ مدرس برای برگزاری دروس
۲ سالن بزرگ اجتماعات
یک کتابخانه با ۲٬۰۰۰ جلد کتاب در حوزههای فقه، اصول، تفسیر، عقاید، اخلاق، حدیث، تاریخ و ادبیات عرب
یک دفتر اداری فعال
علاوه بر کتابخانه مدرسه، طلاب و اساتید امکان استفاده از کتابخانه بارگاه مطهر امامزاده یحیی (ع) را نیز دارند.
وضعیت آموزشی و طلاب
در زمان نگارش این گزارش، ۱۱۸ طلبه در حوزه علمیه امامزاده یحیی (ع) مشغول تحصیل هستند. از این تعداد، ۸۵ طلبه در بخش شبخواب به صورت تماموقت اقامت دارند و ۳۳ نفر به صورت روزانه در کلاسها شرکت میکنند. ظرفیت خوابگاهی مدرسه برای طلاب شبخواب، بیش از ۱۴۰ نفر برآورد شده است.
مدیریت و اساتید برجسته
این حوزه علمیه ابتدا به مدت پنج سال زیر نظر جناب حاج سید حیاتالله عالمی، فرزند مرحوم آیتالله عالمی، اداره میشد. در حال حاضر، مدیریت مدرسه به عهده جناب سید علی عالمزاده میباشد. از جمله اساتید برجسته این مدرسه میتوان به نامهای زیر اشاره کرد:
حجتالاسلام والمسلمین سید رضا عالمزاده (رئیس شورای علمای شیعه استان سرپل)
حجتالاسلام والمسلمین محمد امینی (خطیب نماز جمعه روستای بغاوی)
حجتالاسلام والمسلمین سید حسین عالمزاده
حجتالاسلام والمسلمین سید حسنرضا حسینی بغلانی
حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم صداقت
مدرسه خواهران حضرت زینب کبری (س)
در ساختمان همین مجموعه، حوزه علمیه خواهران حضرت زینب کبری (س) نیز فعالیت دارد که بیش از ۷۰ طلبه خواهر در آن به تحصیل علوم دینی مشغولاند. این مدرسه، فضای مناسبی برای آموزش بانوان علاقهمند به تحصیل علوم اسلامی در استان سرپل افغانستان فراهم کرده است.
فعالیتهای فرهنگی، مذهبی و اجتماعی
حوزه علمیه امامزاده یحیی (ع) علاوه بر رسالت آموزشی، بهعنوان مرکزی پویا برای برگزاری برنامههای فرهنگی و اجتماعی نیز شناخته میشود. مراسم اعیاد، ولادتها، سوگواریها و مناسبتهای مذهبی بهصورت منظم در این مدرسه برگزار میشود. همچنین، این حوزه میزبان جلسات مشترک بین علمای اهل تشیع و تسنن با حضور مقامات محلی استان سرپل است که نقش مهمی در تحکیم وحدت، همدلی و همزیستی مسالمتآمیز دارد.
از سوی دیگر، جلسات ماهانه شورای علمای شیعه استان سرپل نیز در این حوزه علمیه برگزار میشود و بسیاری از اختلافات اجتماعی و خانوادگی در این مکان بهصورت مسالمتآمیز حلوفصل میگردد.
