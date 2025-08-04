سمینار آموزشی خبرنگاران با موفقیت به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) _ ابنا _ این برنامه آموزشی با هدف ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای خبرنگاران و تقویت اصول خبرنگاری مسئولانه برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این سمینار، از استان‌های مختلف بخش مرکزی گردهم آمده بودند تا با تازه‌ترین اصول گزارش‌نویسی، اخلاق رسانه‌ای و شیوه‌های کار در رسانه‌های محلی آشنا شوند.

مدرسان این دوره، محتوایی جامع و عملی را در حوزه‌های نگارش خبر، تحلیل رسانه‌ای، دقت در منابع و مواجهه حرفه‌ای با رویدادهای حساس ارائه کردند.

مسؤولان برگزارکننده تأکید کردند که چنین برنامه‌هایی در راستای حمایت از رسانه‌های آزاد، تقویت دموکراسی محلی و بالا بردن نقش خبرنگاران در جامعه، ادامه خواهد یافت.

برپایه این طرح، قرار است در آینده نزدیک برنامه‌های مشابهی در دیگر بخش‌های کشور نیز راه‌اندازی شود.

