سمینار آموزشی خبرنگاران با موفقیت به پایان رسید

شرکتکنندگان در این سمینار، از استانهای مختلف بخش مرکزی گردهم آمده بودند تا با تازهترین اصول گزارشنویسی، اخلاق رسانهای و شیوههای کار در رسانههای محلی آشنا شوند.
مدرسان این دوره، محتوایی جامع و عملی را در حوزههای نگارش خبر، تحلیل رسانهای، دقت در منابع و مواجهه حرفهای با رویدادهای حساس ارائه کردند.
مسؤولان برگزارکننده تأکید کردند که چنین برنامههایی در راستای حمایت از رسانههای آزاد، تقویت دموکراسی محلی و بالا بردن نقش خبرنگاران در جامعه، ادامه خواهد یافت.
برپایه این طرح، قرار است در آینده نزدیک برنامههای مشابهی در دیگر بخشهای کشور نیز راهاندازی شود.
