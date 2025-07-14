صندوق حمایت از خبرنگاران در کابل افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ امروز دوشنبه (۲۳ تیر) به ابتکار دانشگاه باختر، صندوق حمایت مالی و تحصیلی خبرنگاران با حضور رؤسای نهادهای رسانهای، استادان دانشگاه و دانشجویان افتتاح شد.
محمد حنیف فرزان، استاد دانشگاه، گفت که مشکلات مالی یکی از موانع مهم فعالیت حرفهای خبرنگاران در افغانستان است. وی افزود: این صندوق علاوه بر کمک مالی، زمینه تحصیل رایگان خبرنگاران در رشته ژورنالیزم را فراهم میکند.
ذبیحالله سادات خبرنگار، این اقدام را گامی عملی در حمایت از خبرنگاران دانست و گفت: خبرنگاران در خط مقدم اطلاعرسانی هستند و نیازمند پشتیبانی جدیاند.
عبدالقدیم ویار رئیس کمیته مصئونیت خبرنگاران، نیز بر نقش حیاتی رسانهها در حفظ اعتماد عمومی تأکید کرد و گفت تمرکز این صندوق باید بر ارتقای دانش حرفهای خبرنگاران باشد.
حجتالله مجددی، رئیس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان، نیز تقویت آموزشهای تخصصی را ضروری دانست و از این طرح حمایت کرد.
